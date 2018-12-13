В Анкаре скоростной поезд врезался в локомотив: четверо погибших, десятки раненых

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На месте аварии идут спасательные работы

В Анкаре как минимум четыре человека погибли и 43 получили увечья, когда скоростной поезд сошел с рельсов и врезался в локомотив, проверявший техническое состояние железнодорожных путей.

Губернатор Анкары Васип Шахин прибыл на место происшествия. Он сообщил, что скоростной поезд направлялся из Анкары в город Конья в центральной части Анатолии.

Столкновение произошло в 6:30 утра по местному времени на станции Маршандиз, примерно в восьми километрах от главного вокзала Анкары.

Поезд Анкара-Конья там не останавливается.

Станция расположена рядом с депо, и ею пользуются в основном рабочие депо.