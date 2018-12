Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону. Опять допинг?

View this post on Instagram

Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!