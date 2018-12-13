Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону. Опять допинг?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption В списке, опубликованном Губерниевым, значится олимпийский чемпион Антон Шипулин

Полиция Австрии побывала в расположении российской сборной, сообщили в Союзе биатлонистов России. Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что полиция якобы предъявила биатлонистам и их тренерам обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Версия Губерниева

В ночь на четверг комментатор телеканала "Матч ТВ" сообщил, что к российским спортсменам в австрийском Хохфильцене, где начинается второй этап кубка мира по биатлону, приехала полиция.

"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году", - написал Губерниев в "Инстаграме".

В списке, фотографию которого опубликовал Губерниев, десять россиян: биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых, а также тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

Все они "обязаны дать свои объяснения полиции", написал Губерниев.

В беседе с порталом Sports.ru комментатор уточнил, что в настоящее время в Хохфильцене находятся только Гараничев, Логинов и Старых, Шутов и Топычканов. У Шипулина сбор в другом австрийском городе - Обертиллиахе (лидер сборной пока не участвует в кубке мира).

"Пока вообще ничего не ясно, - сказал "Матч ТВ" старший тренер по резерву Касперович. - Считаю, что это вообще провокация. Знаю, что ничего не было и ничего нет. Не основано ни на чем. Немножко подождем".

"Пока у нас мало информации о том, что случилось, какие обвинения нам предъявляют. Мы связались с российским посольством в Австрии, подключили адвокатов. Надеюсь, что к 11:00 по Москве ситуация станет более понятной", - сказал "Спорт-Экспрессу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Позже он сообщил, что союз биатлонистов получил уведомление о начале следственных действий.

Что говорят в полиции и посольстве

Официальный представитель земельного управления полиции Тироля Штефан Эдер заявил ТАСС, что не обладает информацией о том, что российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил. Такой же комментарий агентству дали в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии.

В посольстве России в Австрии предположили, что речь идет не о предъявлении обвинений, а только об информировании о том, что идет расследование.

"Судя по доступной на данный момент информации, австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону, находящуюся в Хохфильцене в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям, о ведущемся расследовании в отношении ряда российских атлетов и сотрудников сборной по событиям февраля 2017 года, когда в Австрии проходил чемпионат мира по биатлону", - сказал ТАСС посол Дмитрий Любинский.

На странице посольства в "Фейсбуке" сказано, что оно в срочном порядке запрашивает официальную информацию у австрийской полиции.

"Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошёл в Австрии в 2017 году. При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю", - заявил министр спорта России Павел Колобков.

"Полиция Австрии начала действия ночью", - подчеркнул министр.

Скандалы с допингом

Использование допинга в Австрии - уголовное преступление, максимальное наказание за которое предусматривает три года тюрьмы, пишет Sports.ru.

В отношении российских биатлонистов неоднократно проводились антидопинговые расследования, некоторые из них, в том числе олимпийские чемпионы, были дисквалифицированы.

Логинов был дисквалифицирован за применение эритропоэтина с 2014 года по 2016 год.

На первом этапе кубка мира этого сезона в словенской Поклюке Логинов завоевал две бронзовые медали.

Два дня назад олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что, по его мнению, Логинова еще долго не примут в биатлонную семью. "Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь. Особенно если речь об эритропоэтине. Такой проступок не забывается очень долго", - рассуждал он.

Старых, чью фамилию также назвал Губерниев, была дисквалифицирована до декабря 2016 года. О положительной допинг-пробе Старых стало известно в январе 2014 года.

Международный олимпийский комитет в конце 2017 года отстранил Россию от участия в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане из-за допингового скандала. Спортсмены, в том числе биатлонисты, допущенные на Олимпиаду, выступали под олимпийским, а не российским флагом.