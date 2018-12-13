В России дорожает интернет. Цены растут из-за повышения НДС и "закона Яровой"

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Российские интернет-провайдеры вновь сообщают о повышении тарифов - теперь и в Москве. Один из старейших интернет-провайдеров в Москве RiNet повысил цены на услуги на 5%, написала газета "Коммерсантъ".

В письмах абонентам компания сообщает, что тарифы увеличены в связи с инициативами властей, которые требуют больших затрат. В частности, RiNet упоминает в своих письмах повышение НДС с 18% до 20% и "пакет Яровой".

"Пакет Яровой" - это закон, обязывающий операторов связи хранить сообщения и интернет-трафик пользователей в течении определенного периода. Чтобы выполнять нормы этого закона, компаниям придется купить дополнительное оборудование.

До сих пор подорожание интернета анонсировали операторы, работающие в российских регионах. В мае петербургский провайдер "Комфортел" сообщал, что цены на его услуги вырастут на 8% с лета 2018 года из-за инфляции, повышения НДС, изменение курса доллара и евро и закона Яровой. О повышении тарифов по схожим причинам предупреждал также пермский оператор "Дом.ru".

А в столичном регионе последние два года цены на домашний интернет только снижались - к этому операторов подталкивала высокая конкуренция.

С января по ноябрь 2018 года средняя абонентская плата за доступ к интернету в Москве не менялась и составляла в среднем 1070 рублей в месяц.

Другие провайдеры пока только рассматривают возможность повышения тарифов. В их числе - оператор Netbynet ("МегаФон"), рассказал директор Netbynet по развитию бизнеса на массовом рынке Андрей Егоров. Компании осторожно относятся к повышению цен, потому что потребители могут выбрать другого оператора, отмечает представитель "Ростелекома" Валерий Костарев.

В МГТС подняли цены только на несколько архивных (то есть уже не предлагающихся новым клиентам) тарифов, одновременно увеличив предлагаемую по ним скорость доступа в интернет, сказала директор управления по связям с общественностью МГТС Татьяна Мартьянова.

Ранее аналитики Fitch прогнозировали, что операторы могут поднять тарифы на 7%. Согласно опросу участников рынка, который провело агентство TelecomDaily, в 2019 году стоит ожидать роста тарифов в среднем на 10%.

Как отличаются цены на интернет в России?

Уже сейчас цены на интернет в Москве почти в два раза выше среднероссийского тарифа и на 37% выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу.

Далее следует Дальневосточный федеральный округ, где интернет на 25% дороже, чем в среднем по России. Летом этого года компания "Востоктелеком", работающая в регионе, предупреждала, что на местных провайдерах и операторах "пакет Яровой" отразится серьезнее, чем на федеральных.

"Поднятием тарифов на 5-10% "отбить" ничего нельзя. В связи с этим нам придется свернуть ряд проектов, в том числе и по модернизации сетей", - сообщили в компании корреспонденту VL.ru

Среди дальневосточных регионов "антилидерами" по ценам на интернет являются Магаданская область (более 1,5 тысячи рублей в месяц), Камчатский край (1350 рублей) и Якутия (более 1 тысячи рублей).

Как отмечалось в исследовании "Яндекса" в 2016 году, на Дальнем Востоке интернет не только дороже, но и гораздо медленнее, чем в среднем по России.

Например, в Магадане оптоволоконный кабель появился лишь в 2016 году. Сейчас месяц безлимитного интернета на скорости 10 мегабит в секунду от "Ростелекома" стоит там 1,7 тысячи рублей - это самый дешевый тариф. Доступно еще несколько тарифов за 2000-2500 рублей.

Также дорогой интернет в Камчатском крае. Здесь средняя цена - более 1,3 тысячи рублей. Самый дешевый тариф "Ростелекома" на скорости пять мегабит в секунду обойдется в 1,5 тысячи рублей.

На Камчатку и в Магаданскую область оптоволоконный кабель прокладывали с Сахалина по дну Охотского моря. В Чукотском округе оптоволокна нет до сих пор. Прокладка кабеля туда оценивается в 8 млрд рублей.

Интернет на Чукотке недорогой в сравнении с тем же Магаданом, но медленный (как было и в Магадане до прокладки оптоволокна).

В число регионов с дорогим интернетом входят также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. В НАО месяц интернета стоит почти 1,3 тысячи рублей, свидетельствуют данные Росстата. Сейчас к оптоволокну подключены менее 60% домов столицы региона - Нарьян-Мара.

В ЯНАО домашний интернет обойдется в среднем в 1,7 тысячи рублей в месяц.

Из других субъектов внимание привлекают Ингушетия и Чечня, где интернет стоит в среднем 1 тысячу и 1,9 тысячи рублей соответственно. Это гораздо выше средней стоимости по Северо-Кавказскому округу - 560 рублей. Но в этих регионах традиционно высокая доля пользователей мобильного интернета.