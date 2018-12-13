Солнечный зонд "Паркер" прислал снимок звездной короны
Солнечный зонд "Паркер" подлетел к Солнцу на рекордное расстояние, побив при этом рекорд скорости, и теперь передает на Землю полученную информацию.
На полученной с космического аппарата фотографии можно увидеть плазму, выбрасываемую Солнцем в космическое пространство.
Яркое пятно на снимке - это не что иное как Юпитер. Черные точки - это повторяющееся изображение планеты, они возникли из-за условий съемки.
Фотография была сделана 8 ноября на расстоянии всего в 27,2 млн км от поверхности Солнца.
Камера была направлена вбок, находясь под прикрытием теплозащитного экрана.
Миссия НАСА отправилась к светилу в августе 2018 года, чтобы изучить его внешнюю атмосферу (солнечную корону).
Внешняя атмосфера звезды во много раз горячее, чем поверхность звезды, температура которой достигает 6 тыс. градусов по Цельсию, тогда как солнечная корона прогревается до нескольких миллионов градусов.
Ученые пока не выяснили, из-за чего это происходит.
"Паркер" попытается раскрыть эту тайну. Для этого он пролетит сквозь солнечную корону, чтобы изучить ее частички, а также магнитные и электрические поля.
"Нам необходимо попасть туда, чтобы изучить образцы новой плазмы, чтобы понимать, какие физические процессы там происходят, - рассказала глава департамента НАСА по изучению гелиофизики Никола Фокс. - Мы хотим понять, почему происходит инверсия температуры, то есть почему при удалении от раскаленной звезды температура атмосферы становится еще горячее, а не снижается".
"Паркер" не только подлетел к Солнцу на рекордное расстояние, он также побил рекорд скорости среди космических кораблей. Во время недавнего приближения к звезде он разогнался до 375 тыс. км/час. До этого рекордной была скорость в 250 тыс. км/час.
И это не предел. В ходе следующих приближений к Солнцу скорость "Паркера" будет еще выше.
О ходе миссии рассказали ученые на встрече Американского геофизического союза в Вашингтоне.