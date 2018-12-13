Мария Бутина частично признала вину в США. Про кого еще она расскажет суду?

Правообладатель иллюстрации Maria Butina/Facebook Image caption Живя в России, Мария Бутина создала и возглавила движение "Право на оружие".

Россиянка Мария Бутина подписала в среду в американском суде признательное соглашение. Она признала, что ее действия были частью сговора, направленного на установления неофициальных контактов с американцами, которые могут оказывать влияние на политику США.

По сути, Бутина согласилась с версией обвинения в том, что она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США. Считается, что эта организация может оказывать существенное влияние на политику в Северной Америке.

Девушка также сообщила, что готова рассказать о гражданине США, с которым она вступила в сговор, чтобы установить связи в местных политических кругах, и о российском чиновнике, который, по словам Бутиной, руководил ее действиями.

Под этим обозначением, с большой вероятностью, скрывается недавно покинувший пост заместитель председателя Банка России Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина.

В обмен на сделку со следствием, Бутина может получить улучшение условий содержания и смягчение приговора.

Россиянку арестовали в Вашингтоне в июле этого года. Ее обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации с целью продвижения интересов России в США.

Москва считает дело Бутиной сфабрикованным.

"Эта вот девушка несчастная сидит, наша Бутина, ей грозит 15 лет лишения свободы, за что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, у нас публичное мероприятие, да мне и скрывать нечего, для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает, единственное, что о ней кто-то что-то знает - в Совете Федераций, она у кого-то из замов, что ли, работала, все. Ей за это 15 лет может быть назначено, это вообще что такое?" - заявил президент России Владимир Путин во вторник.

Два друга Марии Бутиной

С 2012 по 2015 Мария Бутина работала помощником Александра Торшина, занимавшего тогда должность первого заместителя председателя Совета Федерации РФ .

Сразу ареста Бутиной Александр Торшин, к этому моменту уже давно работавший в Центробанке, ушел сперва в отпуск, а затем на больничный и не появлялся на работе вплоть до конца осени, сообщил собеседник Би-би-си, близкий к ЦБ. 30 ноября стало известно о его отставке.

Еще на посту сенатора Торшин был известен как активный сторонник легализации боевого короткоствольного (так называемого карманного) оружия. Торшин является почетным членом российской общественной организации "Право на оружие", которую создала Бутина, и пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США.

Увлечение Торшина оружейной тематикой стало активно обсуждаться в контексте предполагаемого вмешательства российских властей в американские выборы.

В апреле 2017 года испанская газета El Pais писала со ссылкой на источники в Белом доме, что Торшин должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом после молитвенного завтрака в Белом доме - ежегодного мероприятия, которое посещает Трамп.

Помощница Торшина и член правления организации "Право на оружие" Мария Бутина поясняла, что формат завтрака не предполагал общения с администрацией Трампа.

Торшин впоследствии отрицал, что у него были планы встречаться с президентом США. Он сообщал, что посещает молитвенный завтрак уже 12 лет как частное лицо во время отпуска.

В январе 2018 года американские СМИ писали, что Торшин попал в поле зрения ФБР из-за своего членства в НСА. По данным прессы, ФБР расследовало, не поступали ли российские деньги в предвыборный фонд Дональда Трампа через пожертвования в НСА.

В апреле этого года Торшина включили в санкционный список США.

Правообладатель иллюстрации @TORSHIN_RU

Второй человек, о котором пообещала рассказать Бутина, - это, скорее всего, активист Республиканкой партии из Южной Дакоты Пол Эриксон.

По данным обвинения, Мария не раз обсуждала с Эриксоном, как ей лучше всего въехать и оставаться в США. Регулярные поездки с туристической визой были сочтены слишком рискованными, и собеседники остановились на студенческой.

По версии прокуратуры, это означает, что Бутина поступила в аспирантуру Американского университета в Вашингтоне лишь для прикрытия, а сама продолжала работать на российское правительство.

В материалах дела сообщается, что ФБР обнаружило письма и СМС-сообщения, в которых Бутина то и дело просила Эриксона сделать ее домашнюю работу, отредактировать ее курсовые или ответить на экзаменационные вопросы.

По мнению ФБР, за счет связей Эриксона Бутина завела в США широкий круг знакомств среди лиц, которые могли влиять на политическую жизнь Америки.

В ходе этой ее деятельности 29-летняя россиянка и 56-летний американец начали жить вместе, но, по словам прокуратуры, эти отношения не следует воспринимать как тесную связь обвиняемой с США, поскольку Бутина, судя по всему, рассматривала их просто как часть работы.

Дело Бутиной

Формально дело Марии Бутиной не имеет отношения к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о попытке вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Однако Бутина может стать первой россиянкой, осужденной по обвинениям, связанным с попытками повлиять на американскую политику в предвыборный период.

По данным американских СМИ, ФБР следило за девушкой по меньшей мере с 2016 года.

Разрабатывая девушку, сотрудники американских спецслужб провели несколько обысков ее дома, а также проверили содержимое ноутбука и айфона. В итоге ФБР обнаружило признаки того, что в ходе своей командировки в США Бутина поддерживала связи с официальными лицами, которые, видимо, были российскими разведчиками.

В частности, у нее был список контактов лиц, работающих в ФСБ. Например, как сообщается, ее электронный список контактов содержал почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ. Что это за аккаунт, не уточняется.

Наружное наблюдение ФБР видело Бутину в обществе некоего российского дипломата в течение недель, предшествовавших его отбытию из США в марте этого года. ФБР подозревает, что дипломат, "с которым Бутина делила частные трапезы", был сотрудником российской разведки.

Россиянку арестовали в июле этого года.

Судья отказалась выпустить Бутину под залог, и девушка оказалась в одиночной камере в вашингтонской тюрьме. По неофициальным данным, ее выводят из камеры на два часа в сутки, чаще всего ночью.

В тюрьме Бутину регулярно навещали российские дипломаты, чья необычная забота о ней использовалась прокуратурой как еще одно доказательство вины девушки.

В сентябре прокуроры послали судье прошение, в котором многозначительно отмечали, что на тот момент российское правительство совершило шесть консульских визитов к Бутиной и направило госдепартаменту четыре дипломатические ноты по ее делу.

По словам прокуроров, за последний месяц Россия направила больше дипломатических нот в защиту обвиняемой, чем по поводу любого другого российского гражданина, арестованного в США за последний год.

Вопреки распространенному мнению, Бутиной инкриминировалось нарушение не закона о регистрации иностранных агентов (FARA), за которое ей бы грозило до 5 лет тюрьмы, а 951 статьи федерального уголовного кодекса, за которое суд мог бы приговорить ее к 10 годам.

FARA - закон принятый в 1938 году, наказывает за вмешательство в американскую политическую жизнь лиц и организаций, действующих в интересах иностранной державы без предварительной регистрации в минюсте.

Статья 951 была принята в 1948 году и похожа по своим формулировкам на FARA, но здесь они еще шире - в статье говорится о любой деятельности в интересах иностранной державы и без регистрации на территории США, а не только о вмешательстве в узко понимаемый политический процесс. Максимальное наказание тоже жестче - до 10 лет.