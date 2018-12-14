Российский Центробанк повысил ключевую ставку - второй раз за год

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Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых. Инфляция растет, кроме того, в январе ЦБ планирует возобновить покупки валюты для минфина. Начало покупок может увеличить давление на курс рубля и еще больше ускорить инфляцию.

"Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте, - говорится в сообщении ЦБ. - Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС".

По мнению ЦБ, повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем целевой показатель - 4%.

По прогнозу ЦБ, инфляция составит 3,9-4,2% к концу 2018 года и 5,0-5,5% к концу 2019-го. К 4% годовая инфляция вернется в первой половине 2020 года, прогнозирует регулятор. Прогноз учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что совет директоров будет рассматривать два варианта действий - сохранения ставки и ее повышения. В итоге Банк России на последнем заседании в этом году повысил ключевую ставку. Второй раз за год. Какие аргументы были у регулятора?

За два дня до решения ЦБ Росстат отчитался о росте цен в период с 4 по 10 декабря. Накопленная с начала года инфляция достигла 3,7%. В годовом выражении (ноябрь 2018 к ноябрю 2017 года), по оценке Росбанка, она уже превысила 3,9%.

На ускорение инфляции повлияло ослабление рубля и предстоящее повышение НДС с 18 до 20%.

Аналитики ЦБ в бюллетене "О чем говорят тренды" указывали, что некоторые производители начали повышать цены заранее, не дожидаясь фактического повышения налога.

В будущем привести к увеличению инфляции могут также ускоряющееся потребительское кредитование, ослабление рубля, волатильность на мировых рынках и геополитические факторы.

Набиуллина ранее прогнозировала, что пик инфляции придется на первом полугодие, когда она достигнет 5,5-6%.

Кроме того, с января ЦБ готов возобновить закупки валюты для минфина. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова называет это единственной причиной повышения ставки.

Начало покупок должно увеличить давление на курс рубля в следующем году, а это также негативно влияет на инфляцию.

Чего дальше ждать от ЦБ?

Центральный банк в сентябре поднял ставку с 7,25% до 7,5% - это произошло впервые с декабря 2014 года. Тогда регулятор объяснил свое решение "существенным усилением проинфляционных рисков".

Одновременно с этим ЦБ повысил прогноз по инфляции - по итогам 2018 года она может составить 3,8-4,2% (более ранний прогноз был 3,5-4%), по итогам следующего года - 5-5,5%.

После сентябрьского повышения ключевой ставки ЦБ начали расти и ставки по кредитам и депозитам. Ставки по рублевым вкладам повысили четыре крупных банка - Промсвязьбанк, "Открытие", "Русский стандарт" и "Уралсиб".

В октябре ставки по рублевым депозитам сроком до года выросли до 5,54% с 5,14% в сентябре, свыше года - до 6,56% с 6%.

Куда сильнее выросли ставки по депозитам в долларах. Если в сентябре депозиты на срок до года банки привлекали по ставке 1,78%, то в октябре - уже по ставке 3,03%. Выросли и ставки по кредитам.

Сейчас ЦБ больше следит за внешними рисками и поведением рубля, поэтому вряд ли откажется от умеренно-жесткой политики, полагают аналитики Райффайзенбанка.

Главный экономист банка "Ренессанс капитал" Олег Кузьмин указывает, что триггером для дальнейшего повышения ставки могут быть санкции со стороны США. В зависимости от жесткости санкций ЦБ может повысить ставку вплоть до 15% к концу 2019 года, говорится в докладе банка.

Однако базовый сценарий "Ренессанса капитала" - это ставка на уровне 7,75% в следующем году.