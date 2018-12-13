Страсбургский стрелок убит в ходе полицейской операции

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Шериф Шекатт, который подозревался в вооруженном нападении на посетителей рождественского рынка в Страсбурге, убит в четверг вечером недалеко от границы с Германией. Об этом заявил глава французского МВД.

Как сообщают французские СМИ, Шекатт был застрелен в ходе полицейской операции, начавшейся примерно в девять вечера по местному времени.

Это произошло примерно в двух километрах от места нападения, которое подозреваемый совершил во вторник.

Как сообщает France Info, его обнаружили на складе в районе Мено, соседствующим с Нейдорфом, где его видели в последний раз. В четверг днем полиция провела масштабный рейд в Нейдорфе, однако поиски беглеца закончились неудачей.

Ранее полиция Франции объявила в розыск 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, в ходе которого погибли три человека и пострадали 13.

Как сообщалось, нападавший вступил в перестрелку с полицией и был ранен, однако в итоге сумел ускользнуть.

В объявлении, опубликованном на сайте полиции, сообщалось, что он очень опасен.

Ранее Шекатт отбывал тюремные сроки в Германии и во Франции. Немецкие СМИ сообщали, что он, возможно, получил некий телефонный звонок из Германии перед нападением в Страсбурге, но не ответил на него.

Правообладатель иллюстрации Police Nationale (France) Image caption В объявлении, опубликованном на сайте полиции, сообщалось, что Шериф Шекатт очень опасен

Французские власти и полиция призвали организаторов намеченных на субботу антиправительственных акций отменить их из соображений безопасности.

В ночь на четверг были потушены огни Эйфелевой башни. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что это сделано в знак солидарности с семьями погибших.

По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в поисках преступника участвовали 720 сотрудников полиции и других силовых структур. В поисковой операции была задействована и полиция Германии.

Из-за усиления пограничного контроля между Францией и Германией автомобильное движение на дорогах вокруг Страсбурга практически встало.

Во Франции был объявлен высший уровень угрозы, усилена охрана всех новогодних мероприятий и рынков.

Как развивались события?

Нападение произошло во вторник около 20:00 по местному времени рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города.

Подозреваемый был вооружен пистолетом и ножом. Сначала он начал стрелять по прохожим, а затем вступил в перестрелку с полицейскими, в результате которой был ранен. В итоге ему удалось сбежать, поймав такси.

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Прокурор Парижа Реми Хайтц привел слова очевидца, который утверждал, что нападавший выкрикивал слова: "Аллах Акбар!"

Стрелок вышел из машины в районе Нейдорф, где он жил. После этого он снова открыл огонь по полицейским и убежал.

Полиция арестовала и допрашивает четверых его предполагаемых сообщников. Источники агентства Рейтер сообщают, что это мать, отец и два брата нападавшего.

Что известно о нападавшем?

Шериф Шекатт родился в Страсбурге и ранее уже попадал в поле зрения спецслужб Германии и Франции.

Как сообщала немецкая газета Tagesspiegel, в 2012 году мужчина ограбил стоматологическую клинику в городе Майнц в Германии и украл наличные деньги, почтовые марки и золото, используемое для изготовления коронок.

Четыре года спустя он совершил похожее ограбление - на этот раз его целью стала аптека в немецком городе Энген.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После нападения полиция начала усиленное патрулирование улиц Страсбурга

В 2016 году суд приговорил Шекатта к двум годам тюрьмы. Через год он был экстрадирован во Францию.

По данным немецкой полиции, французские власти считают подозреваемого радикальным исламистом. Как сообщил замглавы МВД Франции Лоран Нуньес, ранее в отношении мужчины не выдвигалось обвинений в терроризме, однако он пристрастился к исламскому радикализму, отбывая срок в тюрьме.