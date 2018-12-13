Пассажирский шаттл Ричарда Брэнсона почти слетал в космос

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона сделала еще один шаг к отправке первых туристов в космос. Пассажирский космический шаттл Virgin Galactic успешно выполнил испытательный полет, в ходе которого он поднялся на высоту 82,7 км.

Это рекордно высокий взлет космоплана Virgin Galactic. Аппарат стартовал со специально построенного самолета-носителя на высоте 12 тыс. метров. Далее космический корабль летел уже на своем ракетном двигателе.

Отделившись от носителя, шаттл вышел в мезосферу - верхние слои атмосферы. Ракетный двигатель работал в течение 60 секунд. Компания опубликовала небольшой отрывок видеозаписи, сделанной камерами корабля.

В мезосфере воздух слишком разряжен для полетов обычных самолетов и большинства аэростатов. Практически космические условия дают основания организаторам такого полета заявить, что шаттл вышел в космос.

Более того, согласно классификации НАСА, высота 82,7 км является достаточной, чтобы присвоить полету статус космического. Звание астронавта НАСА получают те, кто поднялся на высоту выше 80 км над поверхностью Земли.

Правообладатель иллюстрации Virgin Galactic Image caption Аппарат стартовал со специально построенного самолета-носителя на высоте 12 тыс. метров

Но эта классификация не абсолютна. Международная авиационная федерация в Лозанне (ФАИ) признает космическим только такой полет, в ходе которого аппарат поднимается не меньше чем на 100 километров.

Так же, как и ФАИ, большинство организаций принимают за верхнюю границу земной атмосферы так называемую линию Кармана, которая проходит на высоте 100 км над уровнем моря.

На борту корабля Virgin Galactic были два пилота, манекен, выполнявший роль космического туриста, и груз, необходимый для того, чтобы увеличить массу корабля.

Тестовый полет проводился со стандартной рабочей нагрузкой. Шаттл приземлился самостоятельно.

Компания Ричарда Брэнсона начала работать над программой космического туризма еще в 2008 году, и с тех пор регулярно обещает начать регулярные туристические суборбитальные полеты.

Однако программа столкнулась с трудностями. 14 октября 2014 года ракетоплан "Энтерпрайз" разрушился над пустыней Мохаве через несколько секунд после включения ракетного двигателя на разгонном участке, когда он приближался к преодолению звукового барьера.

Второй пилот Майкл Олсбери погиб тогда в результате аварии. Пилот Питер Сиболд сумел катапультироваться, но получил серьезные травмы.

Правообладатель иллюстрации The Washington Post Image caption Вид из кабины туристического шаттла по замыслу Virgin должен выглядеть так (фото демонстрации на выставке)

Следствие, проведенное Национальным управлением безопасности на транспорте, пришло к выводу, что причиной катастрофы стало преждевременное включение механизма поворота крыла, который предусмотрен для торможения ракетоплана при переходе к снижению.

Огромные аэродинамические перегрузки привели к разрушению ракетоплана "Энтерпрайз" на высоте 15 км.