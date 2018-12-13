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Пик метеорного потока Геминиды, который считается одним из самых впечатляющих метеоритных дождей, придется на ночь на пятницу. Во всем северном полушарии, если позволит погода, можно будет увидеть метеорный поток плотностью до 120 "падающих звезд" в час.

Метеорный поток Геминиды - один из самых обильных и красивых звездопадов в году. Большинство метеорных дождей порождаются кометами.

Но этот метеорный дождь - следствие прохода Земли через след, который оставляет за собой небольшой околоземный астероид, известный как (3200) Фаэтон.

Кусочки материи, которые оставляет за собой метеорит, войдут в атмосферу Земли, разгонятся до 70 километров в секунду и сгорят, оставив в ночном небе яркие следы.

При наблюдении за дождем визуально кажется, что звезды прилетают из созвездия Близнецов.

В России тоже можно будет наблюдать звездопад, это подтвердили агентству РИА Новости в Московском планетарии. "Луна в эту ночь будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям", - отметили там.

Метеоры можно будет наблюдать до утра невооруженным глазом. Однако глазам может потребоваться около получаса, чтобы полностью привыкнуть к темноте.

Поэтому звездопад лучше наблюдать вдалеке от городских огней. Астрономы также советуют наблюдающим одеться потеплее.