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На саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России до середины 2019 года.

Санкции продлят из-за "нулевого прогресса в реализации минских соглашений". Об этом сообщил в своем "Твиттере" председатель Европейского совета Дональд Туск, отметив, что решение принято единогласно.

Ограничительные меры касаются энергетического, оборонного и финансового секторов.

В прошлый раз совет ЕС продлил санкции против Росссии в июле этого года - они должны были действовать до 31 января 2019 года.

В санкционные списки, сформированные в марте 2014 года, входят крупнейшие российские компании с государственным участием. Им ограничен доступ на европейский финансовый рынок.

Под санкции попали, например, нефтегазовые компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть", банки с госучастием - Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", - а также крымские компании, "Алмаз-Антей", Тульский оружейный завод и концерн "Калашников".

В отношении компаний оборонительного сектора введено эмбарго на экспорт оружия, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в Россию.

Запреты касаются в том числе поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.

Помимо экономических санкций Евросоюзом введены персональные санкции в отношении госслужащих в Крыму и отдельные санкции против полуострова.

Кремль в ответ на секторальные санкции Евросоюза ввел продовольственные контрсанкции, запретив в 2014 году ввоз на территорию России мясной и молочной продукции, а также фруктов, овощей и орехов из стран ЕС.

Санкции против России помимо Евросоюза ввели США, Канада, Австралия и еще несколько государств. Эти снакции неоднократно расширялись.

Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон, сводящий воедино и дополняющий большой объем принятых ранее после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе документов о санкциях против России. Согласно этому документу, президент отменить санкции не может.

Подписанный Трампом документ ужесточил условия кредитования российских компаний и банков, уже ранее попавших под санкции. Кроме того, документ подразумевает меры за участие в сооружении и обслуживании российских трубопроводов, в зарубежных нефтяных и газовых проектах, а также санкции против причастных к компьютерным взломам.