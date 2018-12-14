Сенат США обвинил саудовского принца Мухаммеда в убийстве Хашогги

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Сенат США проголосовал за прекращение военной помощи Саудовской Аравии в конфликте в Йемене из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. В резолюции, принятой законодателями, вина за убийство возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Еще один документ призывает президента США вывести войска из Йемена.

56 сенаторов проголосовали за резолюцию по Йемену, 41 был против. Резолюция носит рекомендательный характер и может быть заблокирована президентом. Дональд Трамп говорил, что собирается ее заблокировать.

Документ вряд ли будет утвержден палатой представителей конгресса США. Учитывая это, наблюдатели называют его "символическим протестом" против позиции Трампа.

Сразу после этой резолюции была единогласно принята еще одна, в которой сенаторы возложили ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии и призвали саудовские власти наказать виновных.

Что сделали сенаторы?

Резолюция по йеменскому конфликту призывает президента вывести все военные силы США, участвующие в нем, кроме тех, которые борются непосредственно с радикальными исламистами.

Авторы документа - группа сенаторов, в которую входят представители обеих американских партий.

Резолюция по убийству Хашогги, по словам сенаторов, содержит достаточно жесткие формулировки.

"Сенат США единогласно заявил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман несет ответственность за убийство Джамаля Хашогги. Это сильное заявление. Я надеюсь, оно говорит о наших ценностях", - сказал председатель комитета по международным отношениям Боб Коркер.

Позиция сената идет против политики президента Трампа в отношении королевства: Белый дом отказался принять оценку ЦРУ, пришедшего к выводу, что журналиста могли убить по приказу принца Мухаммеда.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Трамп последовательно выступает за сохранение нынешнего уровня отношений с Эр-Риядом

Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс назвал принятие резолюции историческим моментом.

"Сегодня мы говорим деспотичному режиму Саудовской Аравии, что не будем участвовать в его военных авантюрах", - сказал он.

Сандерс, один из авторов документа, надеется, что он сможет пройти палату представителей конгресса после того, как контроль над ней в январе следующего года перейдет к демократам.

Белый дом выступал против принятия резолюции, заявляя, что отношения с Саудовской Аравией крайне важны для противостояния угрозе, исходящей в регионе от Ирана.

Что сказали в ЦРУ

Вопрос об убийстве журналиста и ответственности за него саудовских властей начал остро обсуждаться после того, как глава ЦРУ Джина Хаспел на прошлой неделе рассказала членам сенатского комитета по международным отношениям все, что известно ее управлению об убийстве. Брифинг прошел в закрытом режиме. О его содержании можно судить только по высказываниям самих сенаторов после встречи с Хаспел и ее командой.

ЦРУ заявляло, что принц Мухаммед переписывался с лидером группы, убившей и расчленившей Хашогги. Судя по всему, Хаспел удалось убедить в этом сенаторов.

"Нужно сознательно игнорировать факты, чтобы не прийти к выводу, что все это было организовано и устроено людьми, находящимися в подчинении принца Салмана", - прокомментировал заявления главы ЦРУ республиканец Линдси Грэм, в прошлом не раз поддерживавший инициативы Трампа.

Грэм тогда добавил, что не может поддерживать продажу оружия Саудовской Аравии и ее участие в войне в Йемене, пока принц Салман остается у власти.