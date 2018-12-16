На выборах в Приморье лидирует назначенец Путина Олег Кожемяко

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/ TASS Image caption Главный фаворит голосования - врио главы Приморья Олег Кожемяко

Олег Кожемяко, назначенный президентом Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы Приморья, лидирует на повторных выборах губернатора края.

Повторные выборы губернатора края прошли после того, как первые были отменены со скандалом после двух туров. Сейчас в регионе идет подсчет голосов, предварительный лидер - Олег Кожемяко, которые поехал в Приморье из Сахалина, лично попросив разрешения у Владимира Путина.

Члены комиссий только начали подсчет голосов. После обработки 25,56% протоколов с результатом в 64,09% лидировал Кожемяко, сообщил ТАСС.

На втором месте - кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с результатом 23,01% голосов избирателей. Алексея Тимченко от "Партии Роста" поддержали 4,77% избирателей края, Розу Чемерис от партии "За женщин России" - 3,84%.

Для победы в первом туре кандидату будет достаточно набрать 50% голосов.

Судя по фото из соцсетей, некоторые избиратели решили испортить бюллетени и вписали туда имя Андрея Ищенко, представителя КПРФ. Он к повторным выборам допущен не был. Ищенко во втором туре голосования, который проходил в сентябре, соперничал с единороссом Андреем Тарасенко и лидировал в течение всего подсчета голосов. В последние минуты Тарасенко вырвался вперед. Итоги тех выборов отменили из-за нарушений.

"Голосовали за стабильность"

Главный фаворит голосования, врио главы Приморья Олег Кожемяко, который попросил разрешения выдвинуться лично на аудиенции у Владимира Путина, пришел голосовать на участок в краевом Колледже технологии и сервиса в половину десятого по местному времени.

"Здесь обучают логистов, мастеров парикмахерского искусства и другим специальностям", - с гордостью рассказал корреспонденту Би-би-си сотрудник охраны.

Image caption В ответ на вопрос корреспондента Би-би-си о том. за кого он голосовал, Кожемяко сказал, что голосовал "за стабильность"

Голосовать Кожемяко пришел в актовый зал между "лабораторией ногтевого сервиса" и спортивным залом. Там для избирателей организовали традиционные прилавки - женщина по имени Катерина продавала эклеры и печенье, ее коллега - кефир, молоко, сливочное масло.

Кожемяко появился на участке с супругой и не очень уверенной походкой направился за бюллетенем. Получив бюллетень, Кожемяко на несколько секунд застыл, разглядывая его: сначала лицевую сторону, затем обратную, и загадочно улыбнулся.

Под шум щелчков затворов фотокамер пара опустила бюллетени в урну.

"Выбор сделан", - прокомментировал врио. Сначала он остановился на несколько минут поговорить с председателем комиссии. Затем уже было пошел на выход, но заметил открытую дверь в спортивный зал и находящийся там импровизированный магазин и свернул туда.

"Мы первые покупатели? Это почин! На рынке тоже так говорят же, правильно? С почином! Значит, пойдет! - обрадовался руководитель региона направляясь к молочному прилавку. - Мне тысячи рублей-то хватит? А то у меня карточки".

"Достаточно, достаточно! У нас же минимальные наценки! 463 рубля!", - успокаивала его продавщица.

"Угостим присутствующих!" - задорно комментировал процесс покупок Кожемяко. Однако, расплатившись и забрав два пакета с печеньем, пирожными и молочной продукцией, супруги Кожемяко направились к выходу.

В ответ на вопрос корреспондента Би-би-си о том за кого он голосовал, Кожемяко задумался. "Мы голосовали за... за..." - неожиданно завис глава региона. "За стабильность. И уверенность в завтрашнем дне!" - включилась в разговор супруга врио.

На выходе с участка Кожемяко заглянул в местную парикмахерскую, а потом уехал.

А что нарушения?

Явка на повторных выборах оказалась даже выше, чем в сентябрьский единый день голосования. К шести вечера по местному времени на участки пришли 39,57% избирателей - это значительно выше показателей и первого, и второго тура.

Image caption Перед избирательным участком, где голосовал назначенец Путина, организовали традиционные прилавки

Избирком настаивает, что не просто не зафиксировал каких-либо нарушений, но даже не получил ни одной жалобы от наблюдателей. "Это говорит о том, что все стараются сделать так, чтобы выборы были абсолютно легитимны, абсолютно прозрачны. Надеюсь, эта тенденция сохранится и в оставшееся время голосования и при подсчете голосов", - говорил член ЦИК Евгений Шевченко, который приехал в регион.

Наблюдатели, впрочем, говорят об обратном - сообщения о нарушениях публикует ассоциация "Голос" и многочисленные Telegram-каналы, которые следят за выборами. Например, "Голос" рассказал, что некоторые приморские избиратели нашли в списках по своей прописке неизвестных людей. Говорят наблюдатели и об "аномально" высоком количестве избирателей, которые с помощью системы "Мобильный избиратель" массово прикрепились к двум участкам во Владивостоке и Лесозаводске. Правда, ЦИК здесь нарушений не увидел.

"Мы выяснили, что к избирательному участку №982 на территории Фрунзенского района Владивостока прикрепились более 600 курсантов вуза, а к участку №1614 в Лесозаводске более 600 работников предприятия, которые работают без выходных. Никаких аномалий нет", - разъяснил Шевченко.

Image caption На одном из участков корреспондент Би-би-си заметил, что оба КОИБа перестали работать

Член ЦИК также пожаловался, что члены избиркома столкнулись с большим количеством "фейковой информации" о нарушениях по сравнению с выборами в сентябре: "Мы фиксируем все больше фейковых сообщений, которые появляются и в соцсетях, и в "Голосе", что на избирательных участках якобы были вбросы",

Другие жалобы наблюдателей оказались связаны с подвозом и даже с подкупом избирателей. В СПЧ сообщили, что предполагаемая скупка голосов на одном из участков во Владивостоке заинтересовала полицию.

"Мы уведомили правоохранительные органы, началась проверка. Контакт с управлением УМВД по Приморскому краю установлен", - рассказал член СПЧ Александр Брод. В Приморье следить за выборами приехала и другая его коллега по президентскому совету по правам человека - журналистка Екатерина Винокурова. Еще до закрытия участков она в нарушение закона опубликовала в своем "Твиттере" данные экзит-поллов с результатами голосования, но потом запись удалила.

Эпизод, привлекший внимание наблюдателей

Около половины первого наблюдатели движения "Голос" сообщили, что в районе ул. Невельского, дом 13 во Владивостоке задержали автобус, который, предположительно, перевозил студентов для "карусельного" голосования на УИК №551.

В нем ехало порядка 10 студентов, рассказал корреспонденту Русской службы Би-би-си наблюдатель Александр, который оказался одним из участников движения "Голос", получивший направление на участок по квоте кандидата Олега Кожемяко.

"Неожиданно на участке появилась целая группа молодежи, что показалось странным. Я попросил их сказать, по какому адресу они проживают. Они не могли ответить и переспрашивали друг у друга: "а где мы живем?", - рассказал наблюдатель Александр.

Он решил посмотреть, куда пойдут студенты и выяснил, что в нескольких кварталах от избирательного участка их ждал белый микроавтобус. Тогда Александр вызвал полицию и попытался задержать их. Студенты разбежались, но ему удалось задержать отъезд микроавтобуса марки "Газель" с водителем, который и застал корреспондент Би-би-си.

За водителем приехал черный автомобиль Toyota Crown.

Мужчина за рулем седана начал возмущаться и требовать от журналистов Би-би-си и газеты "Коммерсант" прекратить фото- и видеосъемку на месте происшествия.

"Не снимайте меня! Не имеете права! Что вы за фотосессию устроили?" - возмутился он

"Мы журналисты, мы имеем право. Мы на работе", - ответили журналисты.

В ответ мужчина, который выглядел взволнованным и агрессивным, заявил, что не допустит этого.

Он отвел водителя "Газели" в сторону, а затем посадил его в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Спустя 50 минут прибыл наряд полиции, сотрудники которого по регистрационному номеру седана смогли найти контакты его владельца и дозвониться до него. Мужчина вернулся вместе с водителем "Газели". Оба объяснили полиции, что покинули место происшествия, потому что "испугались" наблюдателей и подъехавших журналистов.

Позднее наблюдатель Александр и двое мужчин в сопровождении полиции направились в отделение полиции, где Александр написал заявление и дал показания о случившемся. Дальнейшая судьба этого дела остается неизвестной.