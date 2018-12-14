Во Владикавказе закрывают завод "Электроцинк". Его называли "монстром"

Правообладатель иллюстрации Olga Smolskaya/TASS Image caption 21 октября сгорел один из цехов завода

Во Владикавказе законсервируют завод "Электроцинк". В октябре сгорел один из цехов завода, а местные жители почти десять лет боролись за закрытие предприятия.

Как сообщили в пресс-службе завода, к апрелю следующего года планируется завершить выгрузку оставшегося сырья, а после этого начнется подготовка к консервации предприятия. "По социальным объектам пока нет решения, этот вопрос находится в стадии рассмотрения", - сказали в пресс-службе.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что с руководством холдинга УГМК, владеющего заводом, достигнута договоренность о прекращении работы, сообщает ГТРК "Алания". В то же время, добавил Битаров, рассматривается возможность перепрофилировать производство.

По словам главы региона, президент УГМК Искандар Махмудов принял решение "без колебаний, приняв во внимание позицию жителей и руководства республики".

Би-би-си обратилась за комментарием в холдинг, ожидает ответа.

Media playback is unsupported on your device Жители Владикавказа добивались закрытия "Электроцинка" почти 10 лет

Пожар на "Электроцинке"

Один из цехов владикавказского завода по производству свинца и цинка сгорел 21 октября. При тушении пожара погиб один человек, двое пострадали.

Жители города стали жаловаться на удушье, кашель и начали массово покидать город. Еще через два дня перед зданием правительства Северной Осетии собралось около тысячи человек, они требовали закрыть завод.

Акция закончилась обещанием главы республики присоединиться к митингующим, если завод не закроют. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.

"Пусть избавят нас от этого монстра"

По мнению противников завода, производство представляет опасность для окружающей среды и здоровья жителей города. Известен как минимум один доказанный в суде случай, когда работа на "Электроцинке" вызвала у человека рак.

Осетинский депутат Дзамболат Тедеев в 2017 году заказывал специальное исследование почвы и воды вокруг завода. Из результатов исследования, проведенного петербургским Центром экспертиз и изысканий, следовало, что содержание вредных веществ превышено в сотни и даже тысячи раз.

Пожар был не первой аварией на заводе. За его закрытие владикавказцы боролись девять лет. В октябре 2009 года произошли аварийные выбросы токсичных серного ангидрида и диоксида серы. Предельно допустимая концентрация диоксида серы в жилой зоне города после выбросов была превышена в десять раз.

Кроме того, жители опасаются генетических мутаций, из-за которых, по их мнению, могут пострадать следующие поколения.

"Эксперт, которая проверяла почву вокруг завода, сказала мне, что генетические изменения неизбежны, - говорила Би-би-си местная жительница. - Мне сказали, что экологию можно спасти, только если срезать метр земли во всем городе и засыпать новой. Но это невозможно, пусть хоть сейчас избавят нас от этого монстра".

Врач-кардиолог из Владикавказа Марианна Кадохова, которая состоит в общественной организации "Комплексная безопасность отечества", участвовала в проверке почвы.

"Меня больше всего интересовало содержание тяжелых металлов, потому что именно они оказывают влияние на развитие патологий, это первичные факторы риска в развитии онкологических заболеваний и преждевременной смерти", - рассказывала она Би-би-си. Она утверждала, что результаты исследования показали превышения содержания кадмия и мышьяка.