В Госдуму внесли законопроект об автономном российском интернете

Правообладатель иллюстрации DPA/TASS

В Госдуму внесен законопроект, который, по замыслу его авторов, должен дать российскому сегменту интернета возможность продолжить работу даже в случае, если его отрежут от общемировой сети. Документ предполагает, что при возникновении такой угрозы управлять интернетом в России поручат Роскомнадзору.

Законопроект в Госдуму внесли сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен с учетом "агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

В минкомсвязи одобрительно отозвались об этой инициативе. "Очень своевременный законопроект, мы к нему подступались и так, и так, и так. Хорошо, что законодатель сделал это раньше, потому что такой законопроект назрел. Вот я читал, и просто бальзам на сердце, честно вам скажу", - заявил Интерфаксу замглавы ведомства Олег Иванов.

Законопроект регламентирует маршрутизацию интернет-трафика. "Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - говорится в пояснительной записке.

Для этого предлагается обязать провайдеров устанавливать в своих сетях оборудование, определяющее источник передаваемого трафика.

Кроме того, законопроект предполагает создание национальной системы доменных имен, которая будет использоваться в случае блокировки российского сегмента интернета извне.

"Мы создаём лишь замещающую инфраструктуру. То есть дублируем у себя в случае каких-то чрезвычайных обстоятельств, чтобы наши граждане продолжали иметь доступ к интернету", - сказал РИА Новости Андрей Луговой.

При возникновении таких "чрезвычайных обстоятельств" авторы предлагают поручить управление российским сегментом интернета и сетями связи Роскомнадзору. Ведомство получит право давать обязательные к исполнению указания операторам связи, собственникам и владельцам сетей связи.

Клишас и Бокова на этой неделе также внесли в Госдуму пакет законопроектов о штрафах и административном аресте за публикацию в интернете материалов, которые "в неприличной форме выражают неуважение" к обществу, государству, официальным символам России и органам власти.