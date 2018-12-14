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Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в некорректной подаче информации о том, как он спорил с президентом России Владимиром Путиным и как после этого извинялся. Так что же было на самом деле?

В пятницу, 14 декабря, Лукашенко давал большую пресс-конференцию для российских журналистов в Минске.

Он в очередной раз пожурил Москву за высокие, на его взгляд, цены на газ и напомнил, что на белорусской территории размещены два российских военных объекта - и Россия за них ничего не платит.

"Путин извинялся перед всеми..."

Я перед Николом извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было - мы извинялись друг перед другом Александр Лукашенко, президент Беларуси

А потом досталось самим журналистам. В качестве примера необъективного освещения событий он привел сообщения о том, что ему пришлось извиняться перед Путиным во время заседания высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге.

"Они обязательно меня там за руки схватят, зная, что я, конечно, не пройду мимо микрофона, если человек спрашивает. Я уважаю журналиста, отвечаю ему на вопрос. Говорю, что там накал был, что пришлось друг перед другом извиняться", - рассказал Лукашенко (цитаты по агентству БЕЛТА).

"Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами!" - возмутился белорусский президент.

"Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Мы извинялись там… Я перед [и.о. премьера Армении] Николом [Пашиняном] извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же тонко и специально подсунули эту информацию!" - рассказал Лукашенко.

Что было на саммите ЕАЭС

6 декабря в Петербурге проходило высшего совета Евразийского экономического союза. Лукашенко уже не в первый раз критиковал Россию за то, что она не соблюдает правила союза. Это выражается, по его мнению, например, в том, что российский газ в Беларуси стоит дороже, чем в приграничной Смоленской области.

"Я буду говорить об этом не с точки зрения стенаний и рыданий, а с точки зрения того, что договорились и не сделали!" - цитировал белорусского лидера обозреватель "Коммерсанта" Андрей Колесников. Путин в ответ напомнил, что газ для Беларуси стоит 129 долларов, а для Германии - 250 долларов, а единый рынок газа для Москвы и Минска должен появиться только к 2025 году. Лукашенко продолжал спорить: "Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация!"

Путин посоветовал продолжить дискуссию после того, как пресса покинет зал.

А после второй части заседания, которая прошла в закрытом для журналистов режиме, Лукашенко дал комментарий телеканалу "Россия". И сказал, что ему пришлось извиняться перед Путиным.

"В нехорошей форме [выступил на заседании ЕАЭС], так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого", - описал он то, что происходило за закрытыми дверями и что сейчас описывает как "кашу", когда все президенты извинялись друг перед другом.

За что извинялся Путин и другие участники встречи, Лукашенко не уточнил.