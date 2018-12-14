Активиста Сергея Мохнаткина выпустили из-под стражи. Но ему грозит новый срок

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Архангельский областной суд отменил постановление об аресте активиста Сергея Мохнаткина. Его выпустили из-под стражи.

Мохнаткину грозил арест на два месяца по новому делу - о дезорганизации работы колонии. Правозащитник ранее уже был осужден по этой статье и должен был освободиться 30 ноября, но за день до этого его снова арестовали. Теперь активист на свободе - однако его новое дело все равно не закрыто.

Новое дело против Мохнаткина возбудили в ноябре. Как пишет издание "ОВД-инфо", поводом мог стать отказ 64-летнего правозащитника от этапирования из больницы. Он якобы "жаловался на плохое самочувствие и просил скорую, но его силой завели в машину".

Как рассказывала координатор проекта "Сказки для политзаключенных" Елена Эфрос со ссылкой на общественного защитника Мохнаткина Андрея Крекова, правозащитнику отказывали в медицинском обследовании, и у него произошел конфликт с сотрудниками колонии.

Пресс-служба регионального УФСИН заявила изданию 29.ru, что Мохнаткин нарушил требования к этапированию "паникой, криками и грубыми выражениями".

По статье о дезорганизации деятельности ИК ему может грозить еще до пяти лет лишения свободы. Впервые он был осужден в 2010 году. Мохнаткина признали виновным в сопротивлении сотруднику милиции на митинге и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В апреле 2012 года он был помилован указом президента.

Однако затем его снова задержали по обвинению в избиении двух полицейских в ходе несанкционированного митинга на Триумфальной площади, и в 2014 году Мохнаткин получил четыре с половиной года колонии. В 2016 году он получил еще 11 месяцев - за оскорбление начальника отряда колонии.

В 2017 году его осудили еще на два года за дезорганизацию работы колонии. Дело было возбуждено по заявлению сотрудников: они утверждали, что Мохнаткин нарушал режим содержания, а когда к нему применили силу - ударил охранника. Адвокат активиста Владимир Степанов утверждал, что, напротив, Мохнаткина сильно избили сотрудники ФСИН. Активист несколько раз объявлял голодовку в заключении.

Правозащитная организация "Мемориал" признала Мохнаткина политзаключенным.