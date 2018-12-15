Image caption Встреча, которую официальный Киев называет событием исторического масштаба, проходит в храме Святой Софии

В храме Святой Софии в центре Киева открылся объединительный собор, который, как ожидается, создаст независимую украинскую православную церковь, примет ее устав и изберет предстоятеля - митрополита Киевского.

"В Киеве 15 декабря 2018 утром начался объединительный собор украинского православия, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне", - говорится в сообщении на сайте Украинской православной цервки Киевского патриархата.

Согласно сообщению, перед началом в храме Малой Софии была отслужена литургия, после чего участники мероприятия зарегистрировались. "Собор в Киеве может стать решающим шагом, суммирует года усилий, направленных на создание в Украине поместной автокефальной православной церкви", - говорится в сообщении

С утра на Софийской площади собрались тысячи людей, площадь была оцеплена металлоискателями, на подхуде дежурили наряды полиции.

Многие люди приехали организованными группами, целыми приходами, некоторые пришли сами. Все говорят о поддержке идеи независимой церкви. Приехало много сельских священников.

В соцсетях появились фото с автобусами, припаркованными недалеко от площади - предполагают, что людей привозили на площадь организованно.

На площади давка, сложно пройти. Со сцены выступил министр культуры Украины Евгений Нищук, бывший актер, которого называют "голосом Майдана".

К одиннадцати часам утра к собору приехал президент Украины Петр Порошенко. Он прошел через толпу и зашел на территорию храма. Ожидалось что он выступит с приветственной речью перед собором, но на трансляции, которую показывают на площади, его приветственной речи не было.

Что будет на соборе

Избранный на этом соборе митрополит позднее получит из рук Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости): этот момент станет днем рождения поместной украинской церкви - пятнадцатой в семействе православных церквей.

Ранее приглашения к участию в соборе были отправлены епископам всех существующих на Украине православных церквей: признаваемой официально Украинской церкви Московского патриархата (УПЦ МП), являющейся структурной частью Русской православной церкви (РПЦ), а также двух церквей, не признанных мировым православием, - самопровозглашенного Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви (УАПЦ).

Этот собор задолго до его созыва стал камнем преткновения в отношениях между Русской церковью и Вселенским патриархатом Константинополя, объявившим ранее о своем намерении даровать независимость объединенной украинской церкви. В результате Московский патриархат разорвал отношения с Константинопольской церковью.

РПЦ и УПЦ МП выступают резко против создания на Украине автокефальной церкви, независимой от Москвы, и обвиняют Константинопольского патриарха, который собирается предоставить украинской церкви автокефалию, в превышении полномочий.

УПЦ МП приняла решение о недопустимости участия в соборе своих представителей.

На собор прибыли два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, заявил директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский.

В пятницу патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, заявив, что на соборе "самая многочисленная религиозная конфессия страны должна быть заменена на некую новую религиозную организацию", и обвинив украинские власти в попытке использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе.

В УПЦ также пожаловались на гонения, давление и провокации в отношении их священников со стороны украинской власти.

Ранее в РПЦ назвали предстоящий Объединительный собор украинской церкви канонически ничтожным сборищем.

Как пройдет собор?

Планируется, что собор продлится один день.

Каждый из епископов-участников собора имеет право взять с собой на мероприятие одного клирика и одного монаха или мирянина, которые будут обладать правом голоса.

Председательствовать на соборе будет специальный представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил (Адамакис). Присутствовать на мероприятии будет президент Украины Петр Порошенко, убежденный сторонник автокефалии украинской церкви.

Заседание собора будет проходить в закрытом режиме.

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Сначала его делегаты примут устав украинской церкви: проект этого документа был подготовлен Константинопольским патриархатом и утвержден его синодом 29 ноября.

До последнего дня перед открытием собора продолжались консультации по поводу его окончательной версии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Москва обвиняет Вселенского патриарха Варфоломея (справа) в отхождении от канонов и самоуправстве, а президента Порошенко - в попытке использования Церкви в предвыборной борьбе

Далее собор путем тайного голосования изберет предстоятеля только что созданной церкви.

В первом туре примут участие три кандидата, выдвинутые участниками собора. Избранным из них будет считаться тот, кто наберет больше половины голосов участников собора.

В случае если победитель таким образом не определится, предстоятеля изберут во втором туре голосования, в котором примут участие двое кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Ожидается, что после окончания собора предстоятель выступит на акции сторонников автокефалии, которая проходит под стенами Софийского собора.

История или политика?

Image caption Чем завершится строительство объединенной украинской церкви, пока предсказать не может, кажется, никто

Представители официального Киева называют создание автокефальной украинской церкви событием исторического масштаба, сравнимым по значимости с провозглашением независимости Украины в 1991 году.

Президент Петр Порошенко, который был одним из инициаторов обращения к Константинопольскому патриархату с просьбой предоставить автокефалию, называет создание этой церкви вопросом национальной безопасности для Украины.

Противники автокефалии обвиняют украинскую власть во вмешательстве в церковные дела, а также в использовании религиозной темы в политических целях: якобы ее эксплуатацией Петр Порошенко хочет повысить свой рейтинг в преддверии президентских выборов, запланированных на март 2019 года.

Гонения и провокации

Московский патриарх Кирилл в обращении, направленном, в частности, папе римскому Франциску, архиепископу Кентерберийскому, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, президенту Франции и канцлеру Германии заявил о "начале полномасштабных гонений" на епископат и клириков УПЦ МП со стороны украинской светской власти.

Патриарх Кирилл заявил, что архиереев этой церкви вызывают на "беседы" и допросы в Службу безопасности Украины, задерживают и подвергают унизительным обыскам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одним из важных мотивов для провозглашения независимости украинской церкви от Москвы Константинополь называет идущую на востоке Украины войну, которая усугубляет раскол между верующими в стране

По его мнению, действия киевской власти направлены на то, чтобы принудить представителей УПЦ МП к участию в соборе.

РПЦ и УПЦ МП считают, что создание независимой украинской церкви противоречит церковным канонам. Представители УПЦ МП заявляют, что архиереи этой церкви, которые примут участие в соборе, будут считаться клятвопреступниками.

Официальный Киев отвергает обвинения в давлении на церковь, а президент Порошенко заявляет, что те священники и верующие, которые пожелают сохранить духовную связь с Русской церковью, получат такую возможность.

В Службе безопасности Украины отвергли обвинения в давлении на церковь, подтвердив наличие в производстве спецслужбы ряда дел о разжигании межнациональной и межконфессиональной вражды, в рамках которых у некоторых представителей УПЦ МП проводились обыски.

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что, по данным его службы, в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, Запорожье и Херсоне в день проведения Объединительного собора будут организованы крестные ходы противников автокефалии.

По его словам, во время этих мероприятий запланированы силовые столкновения с правоохранителями "с созданием кровавой картинки для российских СМИ".

Собеседники Би-би-си в УПЦ МП заявили, что церковь не планировала организовывать крестные ходы в названных городах.

Тем не менее, ранее представители УПЦ МП и РПЦ заявляли, что создание на Украине некоей религиозной организации, которую, по их мнению, не признает ни одна из существующих православных церквей мира, способно привести к обострению ситуации в стране, к кровопролитным конфликтам на религиозной почве и расколу в мировом православии.