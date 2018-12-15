Трамп выбрал нового главу аппарата Белого дома. Его знают по прозвищам "чокнутый правый" и "Мик нож"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мик Малвейни не скрывает своих консервативных взглядов

Президент США Дональд Трамп назначил Мика Малвейни исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома.

Его предшественник, генерал Джон Келли, завершит работу в конце ныненшнего года, сообщил глава государства в "Твиттере".

Там же Трамп назвал 68-летнего Келли "большим патриотом" своей страны.

В то же время, находясь на должности главы аппарата, генерал Келли якобы неоднократно за глаза называл президента "идиотом" и описывал его как человека, которого ни в чем нельзя убедить.

Об этом стало известно из книги ветерана расследовательской журналистики Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме" (2018).

Впоследствии Келли отрицал, что когда-либо называл своего начальника "идиотом".

В начале декабря Трамп объявил, что генерал оставит свой пост до конца года. По данным СМИ, к тому врмени отношения президента и Келли испортились настолько, что они перестали разговаривать друг с другом.

Кто такой Мик Малвейни?

Малвейни 51 год. До последнего назначения он возглавлял административно-бюджетное управление администрации президента США. Этот орган ежегодно готовит федеральный бюджет перед тем, как он будет представлен в Конгрессе, а в дальнейшем отчитывается об исполнении документа.

На этой работе Малвейни получил прозвище "Мик нож" за свои регулярные предложения урезать ту или иную статью социальных расходов, отмечает Politico.

В 2017 году он объявил о прекращении безвозмездной военной помощи Украине и ряду других стран. Идея Малвейни заключалась в замене прямых субсидий кредитами.

Чиновник не скрывает своих консервативных политических убеждений. "Привет, я чокнутый правый!" - представился он в свое время главному экономическому советнику Трампа Гэри Кону. "Привет, я Гэри", - отозвался тот.

"Я называю его "Робитуссин" [американский бренд средств от кашля и простуды]. Неприятный на вкус, но полезный", - так описал Малвейни его друг - конгрессмен Трей Гоуди (цитата по Politico).