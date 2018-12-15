Бездомные на "Улице Сезам": чему учит детей кукольное шоу

В одной из самых популярных детских программ в мире - "Улица Сезам" - появился первый бездомный персонаж. Он является частью проекта, который должен помочь детям научиться общаться с семьями, потерявшими дом.

Правообладатель иллюстрации RICHARD TERMIN/SESAME WORTKSHOP Image caption Новый персонаж поможет научить детей говорить о социальных проблемах

Лили, семья которой живёт у друзей, так как у них нет своего дома - такой персонаж повился в одном из эпизодов "Улицы Сезам". Новые серии были созданы в рамках проекта "Sesame Street in Communities" , который помогает семьям бороться с социальными проблемами. Отдельная страница проекта посвящена семьям, которые потеряли дом.

В первом видео Лили рисует радугу вместе с друзьями и рассказывает, как ей грустно видеть фиолетовый цвет. Именно в этот тон была выкрашена спальня Лили, когда у её семьи был собственный дом.

В других сериях герои рассказывают Лили о том, как почувствовать себя в безопасности и о самом понятии "дом". В одном из видео зрителей ждём счастливый конец - Лили рассказывает другому персонажу - Элмо - о том, что у её семьи всё-таки появилось своё жильё.

Лили пока не будет появляться в телевизионных эпизодах "Улицы Сезам" - только в онлайн-видео и историях на сайте.

Sesame Workshop - некоммерческая организация, которая производит "Улицу Сезам" - отмечает, что в США у 2,5 миллионов детей нет своего дома.

Кроме ежедневных сложностей, которые связаны с бездомностью, эти дети могут страдать от "нищеты, домашнего насилия и других травм, которые привели к тому, что они потеряли жилье," - говорит Шерин Вестин из Sesame Workshop. "Мы хотим, чтобы [бездомные дети] знали, что они не одиноки".

Лили уже появлялась в передаче в 2011 году. Тогда серия была посвящена семьям, которым не хватает денег на еду.

"Улица Сезам" периодически посвящает серии социальным проблемам, с которыми могут столкнуться дети. Так, в передаче появлялся персонаж по имени Джулия, которая по сюжету была маленькой девочкой с аутизмом. Ею управляла актриса, у которой есть сын с аутизмом.

Ещё одна серия была посвящена тому, как помочь детям, у которых один из родителей находится в тюрьме.

После нового появления Лили в социальных сетях развернулась дискуссия о том, является ли она первым бездомным персонажем. Так, одним из самых первых героев "Улицы Сезам" был Оскар (Оскар Ворчун), который жил в мусорном баке. Правда, некоторые зрители считают, что это и был его дом.

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"Улица Сезам" впервые появилась в эфире в США в 1969 году. В России ее показывали в 1999-2003 и 2005-2007 годах.