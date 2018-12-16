В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом 4400 лет. Вот как она выглядит

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Журналистам показали усыпальницу, которая, по словам экспертов, "невероятно хорошо сохранилась"

Археологи в Египте сделали важное открытие: они обнаружили гробницу верховного жреца, которая оставалась неприкосновенной 4400 лет.

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири назвал это открытие "единственным в своем роде за последние десятилетия".

Гробница, обнаруженная в комплексе пирамид в селении Саккара в 30 километрах от Каира, изобилует цветными иероглифами и статуями фараонов. На живописных фресках изображен покоящийся в гробнице верховный жрец по имени Ватайе с матерью, женой и другими родственниками.

Археологи намерены приступить к раскопкам в воскресенье, 16 декабря. Они надеются обнаружить еще много интересного, в том числе и саркофаг с останками самого жреца.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Усыпальница жреца является частью большого некрополя в Саккаре, где находятся одни из самых древних египетских пирамид

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Гробница была обнаружена под обвалами пород, этим, видимо, и объясняет то, что за все это время ее не тронули мародеры

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Египтологам еще предстоит расшифровать многочисленные иероглифы, которыми расписаны стены усыпальницы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Древние египтяне часто вырезали фигуры людей прямо в стенах гробниц и храмов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мустафа Абдо, возглавляющий раскопки. Гробница имеет 10 метров в длину, три - в ширину, и чуть менее трех метров в высоту

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жрецы считались очень важными персонами в древнем Египте, поскольку главной задачей общества было задобрить богов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам специалистов, краски в гробнице и через 4400 лет удивляют своей сочностью

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гробница относится к периоду V династии, которая правила в Египте с 2500 по 2350 годы до н.э.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На фресках Ватайе изображен вместе с членами своей семьи

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ходе дальнейших раскопок археологи надеются обнаружить саркофаг с телом самого жреца

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