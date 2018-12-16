В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом 4400 лет. Вот как она выглядит

  • 16 декабря 2018
Усыпальница находится в комплексе пирамид в Саккаре в 30 км к югу от Каира Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Журналистам показали усыпальницу, которая, по словам экспертов, "невероятно хорошо сохранилась"
Presentational white space

Археологи в Египте сделали важное открытие: они обнаружили гробницу верховного жреца, которая оставалась неприкосновенной 4400 лет.

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири назвал это открытие "единственным в своем роде за последние десятилетия".

Гробница, обнаруженная в комплексе пирамид в селении Саккара в 30 километрах от Каира, изобилует цветными иероглифами и статуями фараонов. На живописных фресках изображен покоящийся в гробнице верховный жрец по имени Ватайе с матерью, женой и другими родственниками.

Археологи намерены приступить к раскопкам в воскресенье, 16 декабря. Они надеются обнаружить еще много интересного, в том числе и саркофаг с останками самого жреца.

Цветные статуи и иероглифы в гробнице Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Усыпальница жреца является частью большого некрополя в Саккаре, где находятся одни из самых древних египетских пирамид
Presentational white space
Вход в гробницу был обнаружен прямо в каменной стене Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Гробница была обнаружена под обвалами пород, этим, видимо, и объясняет то, что за все это время ее не тронули мародеры
Presentational white space
Иероглифы, изображающие людей, весы, птиц и различную пищу Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Египтологам еще предстоит расшифровать многочисленные иероглифы, которыми расписаны стены усыпальницы
Presentational white space
Четыре статуи, укращающие гробницу жреца Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Древние египтяне часто вырезали фигуры людей прямо в стенах гробниц и храмов
Presentational white space
Мустафа Абдо в гробнице Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Мустафа Абдо, возглавляющий раскопки. Гробница имеет 10 метров в длину, три - в ширину, и чуть менее трех метров в высоту
Presentational white space
Раскрашенные статуи в гробнице Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Жрецы считались очень важными персонами в древнем Египте, поскольку главной задачей общества было задобрить богов
Presentational white space
Внутри гробницы Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption По словам специалистов, краски в гробнице и через 4400 лет удивляют своей сочностью
Presentational white space
Верховный жрец Ватайе, судя по всему, жил в эпоху фараона Нефериркаре Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Гробница относится к периоду V династии, которая правила в Египте с 2500 по 2350 годы до н.э.
Presentational white space
Фреска в гробнице Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption На фресках Ватайе изображен вместе с членами своей семьи
Presentational white space
В ходе дальнейших раскопок археологи надеются обнаружить саркофаг с телом самого жреца Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В ходе дальнейших раскопок археологи надеются обнаружить саркофаг с телом самого жреца
Presentational white space

.

Похожие темы

Новости по теме