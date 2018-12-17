Венгры вышли на улицы, протестуя против изменений в законе о труде

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Воскресная демонстрация протеста была самой многочисленной после принятия изменений в трудовое законодательство

В воскресенье около 10 тысяч человек вышли на улицы Будапешта, протестуя против изменений в трудовом законодательстве страны, принятых на прошлой неделе. Для разгона недовольных полиция применила слезоточивый газ.

Участники акции протеста, получившей название "Веселого Рождества, господин премьер-министр", прошли через центр города к парламенту, а также к расположенному в пригороде зданию государственного телевидения Венгрии.

Это уже четвертая и самая многочисленная акция протеста после принятия изменений в законах о труде. Как сообщает Рейтер, это также одна из крупнейших демонстраций протеста в Венгрии с момента прихода к власти премьера Виктора Орбана.

Демонстранты, собравшиеся у здания венгерского государственного телевидения, скандировали "Фабрика лжи!", сообщает из Будапешта корреспондент Би-би-си Ник Торп.

По его словам, демонстранты прошли семь километров в морозную погоду, а напряженное противостояние с отрядами спецподразделений полиции продолжалось несколько часов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для разгона недовольных полиция применила слезоточивый газ

Согласно изменениям, внесенным в трудовое законодательство страны, венгерские компании могут ежегодно требовать от сотрудников до 400 часов сверхурочной работы и при этом на три года задерживать оплату за эту переработку.

Правительство Венгрии настаивает на том, что реформа труда пойдет на пользу как работникам, так и компаниям, которым необходимо восполнить дефицит рабочей силы.

Воскресную демонстрацию организовали профсоюзные деятели, студенты и оппозиция, чтобы добиться отмены новых положений трудового законодательства, а также, как сообщает Рейтер, потребовать независимости судебной системы в стране.

Среди лозунгов, которые несли демонстранты, были "Не воруй!", "Независимые суды!" и "Все, что мне нужно на Рождество - это демократия".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оппоненты премьер-министра Виктора Орбана винят его во все более авторитарном стиле управления

Критики нового законодательства называют зафиксированные в нем нормы труда рабскими. Оппоненты премьер-министра Виктора Орбана винят его во все более авторитарном стиле правления.

Премьер-министр Венгрии отвергает обвинения в свой адрес.

Правящая партия "Фидес" заявила, что протесты - это якобы дело рук иностранцев, оплаченных американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

Джордж Сорос отверг эти обвинения. Он назвал их ложью, направленной на создание выдуманного внешнего врага для венгерских властей.