Венгры вышли на улицы, протестуя против изменений в законе о труде
В воскресенье около 10 тысяч человек вышли на улицы Будапешта, протестуя против изменений в трудовом законодательстве страны, принятых на прошлой неделе. Для разгона недовольных полиция применила слезоточивый газ.
Участники акции протеста, получившей название "Веселого Рождества, господин премьер-министр", прошли через центр города к парламенту, а также к расположенному в пригороде зданию государственного телевидения Венгрии.
Это уже четвертая и самая многочисленная акция протеста после принятия изменений в законах о труде. Как сообщает Рейтер, это также одна из крупнейших демонстраций протеста в Венгрии с момента прихода к власти премьера Виктора Орбана.
Демонстранты, собравшиеся у здания венгерского государственного телевидения, скандировали "Фабрика лжи!", сообщает из Будапешта корреспондент Би-би-си Ник Торп.
По его словам, демонстранты прошли семь километров в морозную погоду, а напряженное противостояние с отрядами спецподразделений полиции продолжалось несколько часов.
Согласно изменениям, внесенным в трудовое законодательство страны, венгерские компании могут ежегодно требовать от сотрудников до 400 часов сверхурочной работы и при этом на три года задерживать оплату за эту переработку.
Правительство Венгрии настаивает на том, что реформа труда пойдет на пользу как работникам, так и компаниям, которым необходимо восполнить дефицит рабочей силы.
Воскресную демонстрацию организовали профсоюзные деятели, студенты и оппозиция, чтобы добиться отмены новых положений трудового законодательства, а также, как сообщает Рейтер, потребовать независимости судебной системы в стране.
Среди лозунгов, которые несли демонстранты, были "Не воруй!", "Независимые суды!" и "Все, что мне нужно на Рождество - это демократия".
Критики нового законодательства называют зафиксированные в нем нормы труда рабскими. Оппоненты премьер-министра Виктора Орбана винят его во все более авторитарном стиле правления.
Премьер-министр Венгрии отвергает обвинения в свой адрес.
Правящая партия "Фидес" заявила, что протесты - это якобы дело рук иностранцев, оплаченных американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.
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Джордж Сорос отверг эти обвинения. Он назвал их ложью, направленной на создание выдуманного внешнего врага для венгерских властей.