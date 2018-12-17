Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие увидели в речи Порошенко только светскую риторику

Объединительный собор в Киеве, объявивший о создании независимой украинской церкви, запомнился выступлением президента Украины Петра Порошенко. Российские и украинские комментаторы разделились во мнениях: является ли это вмешательством государства в дела церкви, и какова теперь роль Порошенко в истории?

В субботу объединительный собор в Киеве объявил о создании независимой от РПЦ православной украинской церкви, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний.

Перед собором выступил президент Петр Порошенко, по словам которого, духовную независимость "можно сравнить с независимостью политической". Порошенко заявил, что "там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими "Градами", и что украинская православная церковь - это "церковь без Путина и Кирилла".

"Вопрос автокефалии выходит далеко за пределы церковной ограды, - сказал президент. - Это - вопрос нацбезопасности".

Хотя похвальных слов в адрес Порошенко со стороны украинцев прозвучало немало, с ним согласились не все. Некоторые пользователи соцсетей обвинили Порошенко в попытке объединить церковные дела с государственными, а также сочли его речь попыткой поднять рейтинг перед президентскими выборами, запланированными на март 2019 года.

Российский православный публицист Сергей Чапнин пишет, что автокефалия в речи Порошенко "навсегда привязана к России через риторику отталкивания от нее". Слова президента о "церкви без Путина и Кирилла" он называет "прямой ересью", замечая, что он "остается с ними в одной Церкви до тех пор, пока они называют себя православными христианами и никто из них не отлучен".

"Весь смысл "собора" открыто сводится к войне с Россией!" - пишет главный редактор российского портала Katehon.ru, член Синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата Аркадий Малер.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бежавший в Россию после победы Евромайдана, опубликовал фотографии людей, пришедших на собор, с комментарием о том, что в их руках нет икон, а только флаги. "А ведь согласно Конституции, церковь в Украине отделена от государства", - пишет он.

Экс-министру юстиции Украины Елене Лукаш, занимавшей этот пост при Януковиче, объединительный собор напомнил "панихиду". Она назвала шествие "погребальным для рейтинга Порошенко". Она также отметила, что присутствующие принесли с собой флаги, а не иконы.

"Совершенно политическая речь. Страшная к тому же. Вообще непонятно, почему о церковных событиях первым сообщает президент", - написала российская журналистка Ксения Лученко.

Контент недоступен

Однако с критиками Порошенко согласились не все. Например, украинский журналист Роман Цимбалюк назвал решение о создании независимой церкви "историческим", заявив, что оно "обеспечит президенту Порошенко место в истории", вне зависимости от того, изберут его на второй срок или нет.

"Это - безвиз, умноженный на миллиард. Это на века!", - написал украинский блогер Олег Пономарь.

"Порошенко свою историческую миссию выполнил. Теперь очень важно, чтобы он на правах неформального основателя единой Православной Церкви Украины не превратил ее в одно из подразделений Администрации президента", - пишет журналист Сергей Руденко в колонке в издании "Deutsche Welle".

Де-факто Порошенко действительно вмешался в дела церкви, отмечает журналист, однако он сделал это в условиях "неприкрытой агрессии России". В этот момент наличие единой православной церкви - вопрос "не менее важный для страны, чем существование сильной армии", пишет Руденко.

Журналист Сергей Костеж "главным героем" субботнего события на Украине назвал бывшего предстоятеля УПЦ Киевского патриархата митрополита Филарета, который теперь останется, по словам Епифания, духовным наставником новой церкви.

"Значительную часть своей речи он [Порошенко] посвятил патриарху Кириллу, России, Кремлю, русским, московскому господству. Что-то еще про НАТО и Европу. Что новообразованная церковь Украины "будет служить исключительно интересам украинского народа". Не было в этой политической речи только слов о Христе, любви и вере", - написала Мария Свешникова в колонке на сайте российского телевидения "Вести.ru".

"Вот в какой атмосфере проходил так называемый собор или, скорее, бенефис Петра: выкрикивая националистические лозунги, Петр Порошенко буквально протискивался сквозь толпу в храм", - прозвучало в репортаже в вечернем выпуске новостей российского Первого канала.

"Для нас это событие ровно ничего не означает", - так прокомментировали в РПЦ создание на Украине независимой православной церкви. "Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью - не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем", - заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

Ранее представители РПЦ заявляли, что создание на Украине некой религиозной организации, которую, по их мнению, не признает ни одна из существующих православных церквей мира, способно привести к обострению ситуации в стране, к кровопролитным конфликтам на религиозной почве и расколу в мировом православии.