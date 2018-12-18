"КНР не стремится к доминированию, но никто нам не указ". Главное из речи Си Цзиньпина

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Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не пойдет на ущемление интересов других стран ради собственного развития. Об этом он заявил в своей программной речи по случаю 40-летия политики реформ и открытости.

Что было самым важным в речи Си Цзиньпина?

Никто не может диктовать свою волю Китаю

"Никто не имеет права диктовать китайскому народу, что он должен делать или чего он не должен делать", - подчеркнул Си Цзиньпин.

"Китай никогда не будет развиваться за счет интересов других стран, но также никогда не откажется от своих законных прав и интересов. Китай придерживается оборонительной политики, и развитие КНР не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, неважно, насколько развитой станет наша страна, мы никогда не станем стремиться к гегемонии", - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР напомнил о необходимости "уважать право всех стран самостоятельно выбирать свой путь развития, защищать международную справедливость и беспристрастность, выступать за демократизацию международных отношений, противостоять попыткам навязать другим свою волю, выступать против вмешательства в дела других стран и против притеснений".

"Высоко держать знамя мира"

Си Цзиньпин отметил, что, несмотря на все экономические достижения, Китай не добивался и не будет добиваться мировой гегемонии. Хотя, по его словам, вклад Китая в будущее человечества значителен.

"На своем пути вперед мы должны высоко держать знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, соблюдать основные стремления внешней политики по обеспечению мира во всем мире и содействию общему развитию", - сказал лидер Китая.

Политика реформ и открытости, предполагавшая либерализацию частного сектора экономики и участие Китая в международной торговле, была провозглашена в 1978 году по инициативе Дэн Сяопина, который тогда занимал пост заместителя премьера Госсовета КНР .

Этот политический курс был рассчитан на модернизацию китайской экономики, находившейся на грани катастрофы в результате провала политики "большого скачка" Мао Цзэдуна.

Благодаря этим реформам экономика Китая начала быстро расти и стала второй в мире после США.

Однако сейчас рост экономики заметно замедлился, и в последние годы Китай пытается принимать меры для уменьшения растущего долга.

"Грандиозные достижения"

Большая часть речи Си Цзиньпина была посвящена примерам достижений Китая за последние десятилетия. Эти достижения он назвал грандиозными.

"Достижения последних 40 лет не упали с неба и тем более не подарены нам другими, они получены благодаря трудолюбию, мудрости и смелости партии и всего народа нашей многонациональной страны", - заявил Си Цзиньпин.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Благодаря экономие открытости сотни миллионов жителей Китая смогли выбраться из бедности

По его словам, за последние 40 лет удалось добиться огромного качественного скачка для социализма, что помогло Китаю прийти к "великому обновлению".

В октябре вице-президент США Майк Пенс на фоне разразившейся торговой войны между Пекином и Вашингтоном обвинил Китай в искусственном поддержании на плаву политики либерализации экономики.

"Мир нуждается в Китае"

"Китай не может развиваться в изоляции от остального мира. Но и мир нуждается в Китае. Только благодаря взаимодействию можно достичь процветания во всем мире", - сказал Си Цзиньпин.

Оппоненты Пекина отмечают, что КНР, помогая многим африканским странам развивать инфраструктурные проекты, вгоняет их еще в большие долги и таким образом пытается сделать их более зависимыми от Пекина.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Политика реформ и открытости была провозглашена в 1978 году по инициативе Дэн Сяопина

Борьба с коррупцией и расточительностью

"Мы твердо придерживаемся строгого внутрипартийного управления, очистки внутрипартийной политической среды, неуклонного соблюдения дисциплины, стремимся всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией", - сказал председатель КНР.

По словам Си Цзиньпина, "в борьбе с коррупцией достигнута убедительная победа". За время его правления за нарушение партийной дисциплины и коррупцию были наказаны около 1,5 млн чиновников.

"Всем руководит партия"

В своей речи Си Цзиньпин несколько раз отметил объединяющую роль партии.

"Будь то правительство, армия, обычные люди или студенты, восток, запад, юг, север или центральная часть страны - всем руководит партия", - заявил председатель КНР.

Однако правозащитники отмечают, что в последнее время значительно усилилсоь преследование "инакомыслящих" - как отдельных людей, так и различных групп, организаций. Они

В частности, по данным правозащитников, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе без суда и предъявления обвинения под стражей содержатся тысячи мусульман.