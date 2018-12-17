Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Военный конфликт в Йемене продолжается уже четыре года

Саудовская Аравия осудила резолюции американского сената о прекращении военной помощи Эр-Рияду в конфликте в Йемене из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги и возложении ответственности за убийство Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало действия сената США вмешательством во внутренние дела, основанным на недостоверных утверждениях.

Что заявила Саудовская Аравия?

В сообщении министерства иностранных дел страны говорится, что королевство осуждает позицию, которой придерживается сенат США. В документе отмечается, что эта позиция строится на недостоверных утверждениях. Саудовская Аравия, говорится в заявлении, отвергает любые вмешательства в свои внутренние дела.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп не хочет портить отношения с Саудовской Аравией из-за крупных бизнес-проектов между двумя странами

"Королевство уже ранее заявляло, что убийство гражданина Саудовской Аравии Джамаля Хашогги является отвратительным преступлением, которое не отображает политику королевства и его структур власти, и вновь заявляет о неприятии любых попыток забрать дело у правосудия королевства", говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

США пока не прокомментировали заявление Эр-Рияда.

Какие резолюции принял сенат?

Голосование в сенате, состоявшееся 13 декабря, стало первым прецедентом в истории американского конгресса, когда одна из палат законодателей проголосовала за вывод американских военных из зоны вооруженного конфликта в соответствии с резолюцией о военных полномочиях 1973 года.

За принятие резолюции по выводу войск из Йемена проголосовали и некоторые республиканцы. 56 сенаторов проголосовали за, 41 был против.

Не имеющая обязательной силы резолюция призывает Трампа вывести все американские войска, задействованные в боевых действиях в Йемене, кроме тех, которые воюют с исламистскими экстремистами.

В ноябре США перестали заправлять самолеты Саудовской Аравии, и принятая в четверг резолюция, если бы она стала законом, помешала бы возобновлению подобной помощи и в будущем.

Сразу после этой резолюции была единогласно принята еще одна, в которой сенаторы возложили ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии и призвали саудовские власти наказать виновных.

Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Прокурор Саудовской Аравии заявил, что Хашогги был убит по приказу одного из офицеров служб безопасности, действовавшего по собственной инициативе.

Турецкие власти утверждают, что у них есть доказательства, включая аудиозаписи, того, что журналист был убит группой саудовских агентов по приказу, исходившему из верхних эшелонов власти.

Может ли резолюция стать законом?

Трамп пообещал заблокировать резолюции, и они вряд ли будут утверждены палатой представителей конгресса США, которая 12 декабря заблокировала голосование по этому вопросу.

Однако, по словам независимого сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, в январе появится возможность одобрить эти резолюции в палате представителей после того, как, по итогам промежуточных выборов, большинство мест окажется у демократов.

Администрация Трампа утверждает, что вывод войск из Йемена ударит по возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведет борьбу с поддерживаемыми Ираном хуситами.