Правообладатель иллюстрации Interpress/TASS Image caption Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный

Группа "Сафмар" миллиардера Михаила Гуцериева вступила в заочную полемику с дрессировщиком Эдгардом Запашным. В прошедшую субботу циркач пожаловался Владимиру Путину на инвестиции Гуцериева в канадский Cirque du Soleil. Русская служба Би-би-си рассказывает, как развивался конфликт.

В субботу, 15 декабря, в Москве состоялось заседание совета по культуре и искусству при президенте. На заседании выступил дрессировщик Эдгард Запашный - он попросил увеличить финансирование "Росгосцирка" и пожаловался на миллиардера Михаила Гуцериева.

По словам Запашного, Гуцериев инвестирует в канадский Cirque du Soleil, а следовало бы в российскую цирковую отрасль.

"Например, уже господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, что это неприемлемо, неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше 10 лет сюда ездят, но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе", - рассказал президенту Запашный.

Он отметил, что Канада "очень активно вводит против нас санкции", а "мы вдруг почему-то становимся гостеприимными". "Моё убеждение, что инвестиции, которые сейчас господин Гуцериев собирается вкладывать и уже вложил, были бы более полезными для нашего, российского искусства", - добавил дрессировщик.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Представление Cirque du Soleil в Москве

После этого он предложил Путину сходить в следующем году в цирк. Президент в ответ пообещал разобраться в ситуации.

"По сути, это борьба за рынок, это правда. И распахивать ворота уж так совсем - не знаю… Конечно, зритель хочет посмотреть. Но я скорее на вашей стороне. Посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе - это совсем другая история. Моя позиция очень близка к вашей, с этим отдельно разберёмся", - сказал Путин.

Ответ Cirque du Soleil

В воскресенье в Cirque du Soleil заявили, что площадка в Сколково, о которой говорил Запашный, не станет стационарным театром.

"В общем и целом речь идет о строительстве современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарного театра, который строится для Cirque du Soleil", - сказала гендиректор Cirque du Soleil в России Наталья Романова.

Она уточнила, что канадский цирк станет одним из ключевых арендаторов концертного зала и сможет привозить свои гастрольные шоу на эту площадку.

"Вы во всем мире арендаторы", - ответил на это в "Инстаграме" Запашный и объяснил, что остается при своем мнении.

В понедельник Cirque du Soleil в комментарии для РБК также упрекнул Запашного в том, что тот не проверяет факты. "Почему-то раньше у господина Запашного не вызывал вопрос тот факт, что мы уже десять лет бок о бок выступаем на спортивных объектах на территории комплекса "Лужники". Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций", - говорится в заявлении компании.

"Бред, галлюцинации, клевета"

"Мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью. В течение последнего месяца он неустанно клевещет в адрес группы "Сафмар" и ее руководителя Михаила Гуцериева, безапелляционно фальсифицируя деятельность группы, в частности, обвиняя нас в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре", - заявила в понедельник группа "Сафмар" (цитата по "Ведомостям").

"Сафмар" заявила, что не имеет с Cirque du Soleil никаких отношений кроме арендных и никогда не собиралась строить ни стационарный центр, ни школу Cirque du Soleil.

"Мы уверены, что дрессировщик животных, назначенный на такую высокую административную должность, не имеет права вводить в заблуждение президента страны и широкую общественность", - говорится в заявлении группы.

Также "Сафмар" призвала министра культуры Владимира Мединского разобраться в ситуации и "положить конец лжи дрессировщика Запашного".