Генеральный директор «Дю Солей ,Россия» обвинила меня во лжи,что они будут арендаторами этой площадки! Отвечаю : ВЫ ВО ВСЕМ МИРЕ АРЕНДАТОРЫ и эта ваша форма работы,но уже 25 лет вы арендуете НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ площадки в Лас Вегасе!☝️ Так же,госпожа директор сказала,что у них есть договорённости с федерацией Гимнастики России и компанией Росгосцирк! ВРАНЬЁ,НИКАКИХ ПОДПИСАННЫХ АКТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ,так как вы всегда работаете с исполнителями НА ПРЯМУЮ 😉😡 Повторю мою позицию : ПРИЕХАЛИ,ОТРАБОТАЛИ И УЕХАЛИ!,либо творческий обмен(ваша база здесь,а наша база в Монреале)☝️🇷🇺💪 #путин#запашный#putin#zapashny #dusoleil #circusdusoleil #дюс#дюсолей#россия#росгосцирк #бмгц#нашакультура#советпокультуре #совет#санктпетербург #цирк#нашажизнь