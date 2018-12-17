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Родственники жертв резонансного ДТП в Грозном попросили Рамзана Кадырова не наказывать главу Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова, которого СМИ называли виновником аварии. В МВД Чечни ранее утверждали, что чиновник, который приходится главе республики двоюродным братом, в ДТП не участвовал.

Видеообращение родственников погибших к Кадырову опубликовал в своих социальных сетях его советник по делам религии Адам Шахидов. Из ролика следует, что Шахидов провел встречу с пострадавшей стороной 13 декабря.

На видео родственники погибших на чеченском языке просят Кадырова не наказывать и не увольнять Ибрагимова.

"Рамзан, мы слышали, что ты посадил и наказал Турпал-Али. Клянусь Аллахом, мы очень расстроились, узнав об этом, - говорит старейшина рода погибшей семьи. - Рамзан, ради Аллаха, ради пророка и всех святых, мы просим тебя простить Турпал-Али. Прости и не увольняй его. Он очень хорошо справляется, мы его очень любим".

"Будем надеяться на то, что глава республики ответит на вашу просьбу. Вы очень красиво поступили", - отвечает Шахидов.

Как отмечает издание "Кавказский узел", "регулярно звучащие в Чечне просьбы об извинениях во многих случаях носят недобровольный характер". При этом издание подчеркивает, что не обладает сведениями о том, что просьба родственников жертв ДТП о прощении виновника могла быть вызвана принуждением.

На YouTube-канале Шахидова ролик называется "Вся истина про ДТП с участием Турпал-Али Ибрагимова главы Шалинского района". При этом ранее в МВД Чечни заявляли, что чиновник в аварии не участвовал.

"В связи с распространяемой в отдельных средствах массовой информации и социальных сетях информации о якобы участии главы администрации Шалинского муниципального района в ДТП <...> официально заявляем, что водителем автомашины "Мерседес" являлся троюродный брат главы администрации Шалинского района", - говорилось в заявлении ведомства, опубликованном 7 декабря.

Авария, в которой погибла семья из трех человек, произошла в Октябрьском районе Грозного в ночь на 5 декабря. Водитель "Мерседеса" врезался в ВАЗ-2107, в результате чего погибли все пассажиры "семерки", в том числе двухлетний ребенок. Водитель "Мерседеса" не пострадал.

Информация о ДТП начала распространяться в социальных сетях, в сообщениях говорилось, что очевидцы узнали в водителе "Мерседеса" двоюродного брата главы республики. Издание "Кавказ. Реалии" писало, что у свидетелей аварии изымали телефоны.

Заявление МВД о том, что в ДТП участвовал не Ибрагимов, а его родственник, вызвало у многих недоверие. Жители Чечни начали распространять в WhatsApp запись выступления Кадырова на одном из совещаний с подчиненными, где он требует наказывать виновников ДТП независимо от их связей и положения.

По факту ДТП в Грозном было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.