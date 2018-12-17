Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/Vladimir Smirnov/TASS

Конфликт директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного с главой совета директоров группы "Сафмар" Михаилом Гуцериевым продолжает развиваться. Миллиардер заявил, что собирается подать в суд на дрессировщика, пожаловавшегося на него президенту Владимиру Путину.

"Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей нагло, бессовестно врет, - я хочу поставить этого хама на место, - и я начал с ним вести борьбу, то есть общественности рассказывать правду. А на него, конечно, я подам в суд, именно за клевету", - заявил Гуцериев "Коммерсант FM".

Как пояснил миллиардер, строящийся киноконцертный зал "Амфион", который Запашный назвал стационарной площадкой для канадского цирка Cirque du Soleil, это "обыкновенный киноконцертный зал, как "Олимпийский", с которым заключаются договора об аренде.

"Сейчас ведем переговоры, du Soleil подписал с нами договор о том, что в год шесть недель, по-моему, будет его арендовать. Ведутся переговоры с компанией UFC, - заявил бизнесмен. - Запашный просто боится конкуренции, просто знает, что du Soleil имеет спрос, просто не хочет, чтобы кто-то приезжал в Россию".

По словам Гуцериева, за поддержкой российского цирка Запашный к нему напрямую никогда не обращался.

"Он обращался в "Инстаграме": есть ли у вас, господин Гуцериев, совесть? Так обращаются к людям? Я его в жизни не видел, я не знаю, кто это такой вообще. Ко мне никогда никто не обращался. Вот он врет, что он ко мне обращался. Пусть покажет письмо, пусть покажет мой ответ, - возмутился Гуцериев. - Это вообще удивительно. Я первый раз такое вижу".

С чего все началось

22 ноября Запашный опубликовал в своем "Инстаграме" видеообращение к Гуцериеву, в котором обвинил его в поддержке канадского цирка вместо российского.

"Скажите, пожалуйста, а у вас вообще совесть есть? Вам не стыдно? - заявил Запашный. - Может быть, вы хоть раз поможете кому-то другому? Вы не были до сих пор замечены в помощи цирку Никулина, или Большому московскому цирку вы ни разу не выделяли средства".

"Сначала надо помогать своим, а мы нуждаемся в помощи. Ваши деньги нам не помешают", - добавил он и предложил Гуцериеву встретиться и "в прямом эфире подискутировать".

Публично ни Гуцериев, ни "Сафмар" на это обращение никак не отреагировали.

Развитие конфликта

В субботу, 15 декабря, в Москве состоялось заседание совета по культуре и искусству при президенте, на котором Запашный попросил Путина увеличить финансирование "Росгосцирка" и пожаловался на Михаила Гуцериева.

"Например, уже господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, что это неприемлемо, неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше 10 лет сюда ездят, но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе", - рассказал президенту Запашный.

Он отметил, что Канада "очень активно вводит против нас санкции", а "мы вдруг почему-то становимся гостеприимными". "Мое убеждение, что инвестиции, которые сейчас господин Гуцериев собирается вкладывать и уже вложил, были бы более полезными для нашего, российского искусства", - добавил дрессировщик.

Путин пообещал ему разобраться в ситуации. "По сути, это борьба за рынок, это правда. И распахивать ворота уж так совсем - не знаю… Конечно, зритель хочет посмотреть. Но я скорее на вашей стороне. Посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе - это совсем другая история", - сказал он.

В Cirque du Soleil на следующий день заявили, что площадка в Сколково, о которой говорил Запашный, не станет стационарным театром. Как уточнила гендиректор Cirque du Soleil в России Наталья Романова, канадский цирк станет одним из ключевых арендаторов зала и будет привозить туда свои гастрольные шоу.

В комментарии для РБК Cirque du Soleil упрекнул Запашного в том, что тот не проверяет факты.

"Вы во всем мире арендаторы", - ответил на это в "Инстаграме" Запашный и объяснил, что остается при своем мнении.

В "Сафмар", в свою очередь, заявили, что считают заявления Запашного "галлюцинациями" и "наглой клеветой". "В течение последнего месяца он неустанно клевещет в адрес группы "Сафмар" и ее руководителя Михаила Гуцериева, безапелляционно фальсифицируя деятельность группы, в частности, обвиняя нас в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре", - заявили в компании.

Разобраться в ситуации и "положить конец лжи дрессировщика Запашного" компания призвала министра культуры Владимира Мединского.

Запашный заявил Би-би-си, что согласовал с Мединским вопрос, который задавал президенту. "Минкультуры меня в этом вопросе поддерживает", - заверил он.

В пресс-службе министерства культуры России Би-би-си ответили, что ведомство "с пониманием относится к высказанному Э.Запашным опасению".

"Конечно, цели и направления частных инвестиций являются исключительно прерогативой инвестора. Но минкультуры России как федеральный орган, осуществляющий государственную политику в цирковой сфере, считает необходимым поддерживать и развивать на территории РФ прежде всего материально-техническую базу Росгосцирка и иных российских организаций циркового искусства", - говорится в ответе ведомства.

Запашный в разговоре с Би-би-си сообщил, что "из идеологических соображений" готов арендовать площадку в Сколково, но усомнился в ее соответствии требованиям российского цирка.

"А готова ли площадка? Понятия не имею, что такое их площадка, на что они рассчитывают. И, может быть, в дальнейшем при всем нашем желании когда-нибудь организовать там шоу, у нас это не будет получаться, так как при строительстве не были учтены требования российского цирка", - заявил дрессировщик.