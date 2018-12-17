Сын Нетяньяху жалуется на цензуру в "Фейсбуке" после блокировки

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его сын Яир, 2015 год

Один из сыновей премьер-министра Израиля, Яир Нетаньяху, утверждает, что "Фейсбук" на 24 часа заблокировал его аккаунт из-за нескольких постов антимусульманской направленности.

27-летний Яир Нетаньяху раскритиковал соцсеть за удаление его более раннего поста, в котором он заявил, что "предпочел бы, если бы все мусульмане покинули израильскую землю".

Кроме того, соцсеть удалила еще один его пост, в котором сын премьера признал "отомстить за смерть" двух израильских солдат, убитых палестинцем.

После удаления этих постов Нетаньяху написал еще один, приложив к нему скриншот удаленного соцсетью поста о мести палестинцам и тем самым нарушив правила "Фейсбука".

После этого, если верить сыну премьера, соцсеть заблокировала его аккаунт на 24 часа.

Яир Нетаньяху отреагировал эмоциональным постом в "Твиттере", заявив, что "Фейсбук" занимается цензурой.

"У ХАМАС, "Хезболлы" и иранского правительства есть официальные страниццы в "Фейсбуке". Есть бесконечное число страниц с призывами к уничтожению Израиля и убийству евреев. Тысячи постов от левых экстремистов, призывающих к насилию в отношении меня и моей семьи, содержащие угрозы насилия и убийства", - цитирует сайт Times of Israel удаленный пост Нетаньяху.

"Все это не нарушает правил сообщества", - добавил он.

"Это невероятно. "Фейсбук" заблокировал меня на 24 часа! Диктатура мыслей", - написал сын израильского премьера.

В соцсети пока не комментировали блокировку аккаунта.

Яир Нетаньяху в прошлом попадал в поле зрения СМИ в основном в связи со скандалами. В прошлом году он вступил в онлайн-перепалку с соседкой, обвинившей его в том, что он не убирает за своей собакой. Перепалка быстро вышла из-под контроля, и оппоненты Нетаньяху обвинили его в ксенофобии.

Также в прошлом году сын Нетаньяху навлек на себя гнев американской "Антидиффамационной лиги", крупного НКО, которое занимается защитой прав евреев. НКО раскритиковало комикс, выложенный сыном премьера в "Фейсбуке", увидев в нем "явные антисемитские элементы".

Правила "Фейсбука", как утверждают в самой компании, направлены на создание безопасной среды для общения. Последствия их нарушения индивидуальны и зависят от конкретного проступка и предыдущих нарушений.