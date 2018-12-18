Фото: рождественский вертеп из песка в Ватикане

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На площади Святого Петра в Ватикане открыли огромную песочную скульптуру, изображающую библейскую сцену рождения Иисуса Христа. В создании скульптуры участвовал россиянин Илья Филимонцев.

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На постаменте можно увидеть Иосифа, Марию, ангелов, пастухов, животных, трех волхвов...

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...и младенца Иисуса. На создание скульптуры высотой 5,5 метра ушло 720 тонн песка.

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Песок в Ватикан привезли из коммуны Езоло в области Венеция. Для транспортировки его смешали с водой и спрессовали в плотные блоки.

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В декабре скульптуру благословили ватиканские священники. Одновременно с церемонией были зажжены огни на ватиканской рождественской елке.

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Над рождественским вертепом работали скульпторы Рич Варано (справа), Радован Зивни (слева) Сюзанн Рюслер и Илья Филимонцев.

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Скульптура останется на площади до 14 января, после чего ее, вероятно, разрушат.

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