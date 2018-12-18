Фото: рождественский вертеп из песка в Ватикане
На площади Святого Петра в Ватикане открыли огромную песочную скульптуру, изображающую библейскую сцену рождения Иисуса Христа. В создании скульптуры участвовал россиянин Илья Филимонцев.
На постаменте можно увидеть Иосифа, Марию, ангелов, пастухов, животных, трех волхвов...
...и младенца Иисуса. На создание скульптуры высотой 5,5 метра ушло 720 тонн песка.
Песок в Ватикан привезли из коммуны Езоло в области Венеция. Для транспортировки его смешали с водой и спрессовали в плотные блоки.
В декабре скульптуру благословили ватиканские священники. Одновременно с церемонией были зажжены огни на ватиканской рождественской елке.
Над рождественским вертепом работали скульпторы Рич Варано (справа), Радован Зивни (слева) Сюзанн Рюслер и Илья Филимонцев.
Скульптура останется на площади до 14 января, после чего ее, вероятно, разрушат.
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