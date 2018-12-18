Фото: рождественский вертеп из песка в Ватикане

  • 18 декабря 2018
скульптура Правообладатель иллюстрации AFP

На площади Святого Петра в Ватикане открыли огромную песочную скульптуру, изображающую библейскую сцену рождения Иисуса Христа. В создании скульптуры участвовал россиянин Илья Филимонцев.

скульптура Правообладатель иллюстрации EPA

На постаменте можно увидеть Иосифа, Марию, ангелов, пастухов, животных, трех волхвов...

скульптура Правообладатель иллюстрации EPA

...и младенца Иисуса. На создание скульптуры высотой 5,5 метра ушло 720 тонн песка.

сцена рождества Правообладатель иллюстрации EPA

Песок в Ватикан привезли из коммуны Езоло в области Венеция. Для транспортировки его смешали с водой и спрессовали в плотные блоки.

скульптура Правообладатель иллюстрации AFP

В декабре скульптуру благословили ватиканские священники. Одновременно с церемонией были зажжены огни на ватиканской рождественской елке.

скульпторы Правообладатель иллюстрации EPA

Над рождественским вертепом работали скульпторы Рич Варано (справа), Радован Зивни (слева) Сюзанн Рюслер и Илья Филимонцев.

скульптура Правообладатель иллюстрации EPA

Скульптура останется на площади до 14 января, после чего ее, вероятно, разрушат.

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