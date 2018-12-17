Садисты и пацифисты. Что Путин сказал правозащитникам за закрытыми дверями

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Владимир Путин ответил, почему Льва Пономарева не пустили на похороны Людмилы Алексеевой, поспорил с тезисом о садистских наклонностях правосудия, пообещал разобраться со свидетельствами фальсификации на выборах и признался, что не очень понимает, за что в России преследуют свидетелей Иеговы. Кремль опубликовал стенограмму встречи президента с членами СПЧ.

Встреча с правозащитниками из президентского совета по правам человека прошла 11 декабря. В какой-то момент трансляция заседания прервалась. Стенограмма второй части встречи, которая прошла за закрытыми дверями, на сайте Кремля опубликована не была.

Спустя три дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ничего секретного во второй части встречи не было, и пообещал выложить расшифровку. "Мы с удовольствием это сделаем", - сказал он.

О Пономареве и похоронах Алексеевой

В первой части Путину уже пришлось отвечать на вопрос, почему суд отказался отпустить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, которая скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Он говорил, что ему подготовили справку, из которой следовало, что в деле Пономарева "речь шла о призывах к несанкционированным митингам".

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение", - сказал тогда Путин.

Во второй части встречи правозащитник Андрей Бабушкин сказал, что Пономарев - принципиальный противник того, что происходит в Париже. Пономарев получил административный срок за то, что поддержал акцию в защиту фигурантов дел "Нового величия" и "Сети".

"Вот смотрите, что у меня в справке написано: "Сети". По местам сбора и жительства участников "Сети" обнаружено и изъято - изъято! - учредительные и программные документы терсообщества, явно говорящие, что это такое своеобразное сообщество; закамуфлированное под огнетушитель СВУ на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором; два пистолета Макарова с боекомплектами; гранаты с запалами РГН‑1 и РГД‑5; карабин "Сайга"; прекурсоры для ВВ и СВУ - взрывчатых веществ и СВУ. Понимаете, это такая серьезная вещь. Нам что с вами, мало терактов где‑то там?" - ответил Путин.

"Владимир Владимирович, но Пономарев имеет к пистолетам и автоматам такое же отношение, как к Луне. Он пацифист", - возразил журналист Николай Сванидзе.

"Это понятно. Он пацифист, защищающий вот этих людей и призывающий их к несанкционированным митингам. Я ничего не имею против Пономарева, - уверял Путин. - Я даже слышать об этом ничего не слышал, только в преддверии нашего Совета начал бумаги читать и понял, что мы сегодня будем об этом говорить. Посмотрим давайте внимательно, ладно".

Позже о Пономареве еще раз спросила новый член СПЧ политолог Екатерина Шульман.

"Вы меня все время возвращаете к случаю с Пономаревым, он, наверное, действительно уважаемый человек. Но судья, когда принимал решение, как вы думаете, я знал о том, что он принимает решение? Конечно, нет. Но судья, когда принимает такие решения, он не исходит из заслуг или из чего‑то другого", - ответил Путин.

"Если бы речь шла о простом гражданине, которого мало кто знает, даже вопроса бы такого не поднималось. Закон для всех одинаков. К близким родственникам могли бы отпустить на прощание, на похороны, другого случая в законе не предусмотрено. Судья руководствуется этими прямыми указаниями самого текста закона, вот и все. Ничего там такого, засады никакой здесь нет, политической подоплеки", - заверил он.

О садистских наклонностях в системе следствия и правосудия

Журналист Екатерина Винокурова, тоже впервые вошедшая в состав СПЧ, сказала Путину, что российское следствие и правосудие "имеют совершенно садистский оттенок". "Например, считаю действительно, что посадить 77‑летнего мужчину на 25 суток в СИЗО - это нужно действительно, по психологии, иметь склонности к садизму. Это я о психологическом портрете судьи", - сказала она.

Путин с ней не согласился.

"По поводу того, что у нашего следствия и тем более правосудия садистские наклонности. Я считаю, что это аллегория, это художественное преувеличение. Иначе что у нас такая за судебная система? Вы сейчас сказали: судебная система. В систему в известной степени включены Конституционный суд и Верховный суд - это что, там все одни садисты, что ли, работают? Давайте мы покорректнее будем высказываться. Я понимаю, что вы хотели зажечь, хотели обратить на это внимание. В этом смысле вы добились своей цели. Спасибо", - ответил Винокуровой президент.

О нарушениях на выборах

Профессор кафедры конституционного и муниципального права ВШЭ Илья Шаблинский говорил Путину о выборах. Он напомнил, что к участию в президентской кампании не был допущен оппозиционер Алексей Навальный, а видеозаписи на избирательных участках позволяют ставить под сомнение результаты последних выборов.

"Где?" - спросил Путин, проигнорировав упоминание Навального в контексте выборов. Шаблинский называл город Балашиху в Московской области, где подобные случаи, по его словам, зафиксированы камерами в ходе выборов губернатора.

Путин пообещал, что с этими свидетельствами разберется глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "По поводу анализа имеющихся видеоматериалов на выборах, я поручение такое Бастрыкину дам", - сказал он.

Путин при этом не согласился с утверждением, что так называемый муниципальный фильтр стал непреодолимым препятствием для участия в губернаторских выборах представителей оппозиции. Он привел в пример Хабаровский край и Владимирскую область, где ставленники Кремля проиграли.

О разгоне митингов оппозиции

Шульман призвала либерализовать законодательство о митингах "хотя бы до уровня 2012 года". Путин считает, что это опасно.

"Вы сами упомянули, сказали про Париж. Смотрите, там и жертвы есть уже, пострадавшие. Бой идет в основном на самом деле в центре столицы, чрезвычайное положение в стране из‑за этого объявлено. Сколько погромов там, сожженных машин, магазинов, убытки не только у государства, но и у людей, которые не имеют к государству никакого отношения, колоссальные. И все это раз - как спичкой, и все понеслось", - поделился он своими представлениями о событиях во Франции.

"Жесткий ответ со стороны государства - какой? Водометы, газ, дубинки, сотни задержек - сотни, представляете? А мы что, этого не знаем? Совсем недавно отмечали тяжелые события, в которых принималась Конституция Российской Федерации действующая, в условиях нарастающей гражданской войны на самом деле, гражданской войны! Толпы людей с оружием бегали по Москве, штурмовали "Останкино", ползали по каким‑то подземным сооружениям, коммуникациям. В Москву были введены регулярные части российской армии, внутренние войска задействованы, и стреляли еще друг в друга, не понимая, что происходит. Хаос!" - воскликнул Путин.

"Хотя, безусловно, нужно анализировать условия, в которых мы живем, и правила, которые регулируют эту нашу жизнь", - оговорился он.

О "Свидетелях Иеговы"

Также Шульман спросила президента об организации "Свидетели Иеговы", которую Верховный суд России признал экстремистской. "Может быть, есть претензий к свидетелям Иеговы - они кровь не переливают, в больницу детей не отправляют, - но они уж точно не призывают к насилию и не осуществляют его", - сказала она.

"Наверное, мы можем, и даже должны в какой‑то момент быть гораздо более либеральными к представителям различных религиозных сект, но не должны забывать, что наше общество не состоит исключительно из религиозных сект", - ответил ей Путин.

Но позже он добавил: "Свидетели Иеговы - тоже христиане. За что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать. Я переговорю с [главой Верховного суда] Вячеславом Михайловичем [Лебедевым], и попробуем это сделать".

Об амнистии

Рассмотреть возможность новой амнистии предложил режиссер Александр Сокуров, который вошел в новый состав СПЧ. "Может быть, есть смысл объявить амнистию, президентскую амнистию, для того чтобы снять какое‑то напряжение в стране? Очень большое напряжение в стране", - сказал он президенту.

"Самую эффективную амнистию провели большевики в 1917 году. Пришли, просто открыли двери и выпустили всех уголовников. Вообще всех, - ответил Путин. - Жизнь общества от этого не улучшилась, и настроения в обществе не улучшились, а, на мой взгляд, стали более радикальными, и люди, простые граждане, только страдали от этого".

"Но это не значит, что мы не должны проводить амнистии, - продолжил он. - Просто подходить к этому нужно аккуратно, взвешенно. Я не думаю, что это снимет какое‑то напряжение и все возрадуются, что мы выпустили часть людей из мест лишения свободы. Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех. Надо над этим, конечно, подумать. Если и ущерб загладили, погасили, и противообщественное деяние не такое уж там серьезное".

"Именно новогодняя и рождественская амнистия", - уточнил суть своего предложения Сокуров. "Подумаем, у нас Рождество каждый год. Надо внимательно к этому подойти", - отрезал Путин.

О Сенцове

Сокуров же в очередной раз поставил перед Путиным вопрос об украинском режиссере Олеге Сенцове, который отбывает 20 летний срок в России.

"Может быть, надо опережать уже этих политиков украинских, от которых никакого толка уже нет? И нам сделать шаг…" - сказал режиссер.

"Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра. Они вот такие, в состоянии броуновского движения находятся", - ответил президент России. Больше ничего о Сенцове он не сказал.