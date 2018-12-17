Рейд в геологоразведочном университете в Москве. Что об этом известно

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Рано утром в понедельник Росгвардия совместно с МВД пришли в общежитие Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ) на улице Волгина в Москве. В вузе назвали это "профилактическими мероприятиями".

Первыми о происходящем в общежитии университета утром сообщили анонимные телеграм-каналы, опубликовав несколько фотографий. На одной из них - несколько студентов стоят на коленях в коридоре, держа руки за головой и глядя в стену.

На другой - сотрудники Росгвардии в форме осматривают комнату, на стене которой висит флаг Ингушетии. На третьей фотографии - предметы, похожие на оружие.

Руководство вуза подтвердило произошедшее, назвав действия силовиков "профилактическими мероприятиями по предупреждению нарушений".

"В ходе мероприятий изъяты наркотические средства и травматическое оружие. В отношении причастных лиц ведется проверка", - сказала Интерфаксу представитель университета Светлана Лучко.

В свою очередь, из сообщения пресс-службы постпредства Ингушетии в Москве следует, что задержанные - студенты из Ингушетии.

"Нам известно о случившемся инциденте. По поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова со стороны постпредства проводится вся необходимая работа по выяснению обстоятельств произошедшего, установлению личностей задержанных студентов. Также работают правоохранительные органы", - цитирует сообщение Интерфакс.

"В трусах выгнали в коридор"

Один из студентов вуза Игорь в интервью телеканалу "Дождь" утверждает, что сотрудники Росгвардии применили силу.

"Изначально мы стояли прямо в трусах, так как одеться нам не дали. В соседней комнате живет парень из Таджикистана. Когда он выходил, его сразу схватили, повалили на пол, несколько раз ударили дубинкой. Потом весь этаж поставили к стене в одном крыле общежития", - сказал он.

По словам студента, только к 10 часам утра (а рейд, по свидетельству нескольких собеседников Би-би-си, начался около пяти-шести утра) им разрешили одеться.

"Потом пришел еще какой-то их начальник, собрал всех девушек и начал спрашивать, как мы тут живем, - рассказала "Дождю" одна из студенток. - Мы рассказывали, что видели, что у некоторых товарищей есть оружие. Соседка несколько недель назад выносила мусор и видела, что студент перезаряжал пистолет - вообще, выстрелы были часто. Некоторые студенты ходили будто под допингом".

Еще одна студентка вуза Екатерина заявила Би-би-си: "Насколько мне известно, происходят всякие стычки с людьми разных национальностей".

По словам одного из собеседников Би-би-си из числа студентов, это не первый такой рейд, но предыдущий, который он запомнил, был не таким массовым.

400 или 20?

Изначально в соцсетях появилась информация о нескольких сотнях задержанных, но очевидцы предполагают, что цифра была сильно преувеличена. Лучко из администрации вуза сказала радио "Говорит Москва", что задержаны были менее 20 человек.

"То, что написано, что около четырехсот ингушей [задержали], это все неправильно, лживо. Это прощай здравый смысл. Ни в коем случае никто по национальному признаку никого не арестовывал", - уверяет Лучко.

Однако один из задержанных, как пишет "МБХ медиа", утверждает, что в автозаках оказалось больше людей, чем заявили представители университета.

В группе "Профсоюз МГРИ-РГГРУ" во "ВКонтакте" опубликовали рекомендации для студентов. В частности, им рекомендуют носить с собой студенческие удостоверения и паспорта "во избежание расспросов от охраны", "не общажным не шариться по общежитию и вообще пока что сюда не соваться", а также не вступать в конфликты и не публиковать мемы.