"Умею только печь". Почему на московском хлебозаводе объявили голодовку

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption Рабочие голодают уже пятые сутки - деньги им не платили с августа, а гендиректор скрылся

В Москве уже пятые сутки голодают рабочие хлебозавода "Черкизово": с августа людям не платили зарплату. Руководство предприятия задолжало сотрудникам больше 10 млн рублей, но как им компенсируют долг, пока неясно. Гендиректор компании объявлен в розыск.

В пятницу, 14 декабря, рабочие завода сообщили, что около 50 человек объявили голодовку из-за невыплат зарплат. По их словам, задержки платежей были постоянно: то на два, то на три месяца. В этот раз многие не получали зарплату с августа, утверждают протестующие.

Сейчас в голодовке участвуют около 80 человек. Среди них - начальник производства Галия Якушина.

"Сложилась такая обстановка, что завод не в состоянии выплачивать заработную плату, так как деньги от продажи продукции поступали не на счета завода, а на счета торгового дома "Настюша", для которого мы являемся дочерним [предприятием]. На сегодняшний день дебиторская задолженность торгового дома к нам - около 500 млн рублей", - сказала Русской службе Би-би-си Якушина.

Голодовка

Со слов сотрудников завода, в пятницу утром они, как обычно, пришли на работу - правда, к тому моменту, по их словам, гендиректор предприятия Ян Соловьев объявил о приостановке производства.

"Мы все-таки надеялись, что все будет нормально. Ну, приостановка, но оборудование работало, печи работали. Надо было проконтролировать. Мы же за свои подразделения отвечаем", - рассказала Якушина. В тот же день сотрудники решили начать голодовку.

Журналисты "Business FM" дозвонились директору Соловьеву, который сказал лишь: "Комментируем то, что мы принимаем все меры и активно ведем диалог с рабочими".

Следственный комитет России (СКР) объявил его в розыск, возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, с августа 2018 года по настоящее время генеральным директором ОАО "Черкизово" в нарушение требований Конституции Российской Федерации, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата", - говорится в сообщении московского управления СКР.

Из сообщения следует, что не менее чем 100 сотрудниками организации работодатель должен свыше 10 млн рублей.

Следователи провели обыски, в том числе и дома у гендиректора и бухгалтера компании, пообещав принять все возможные меры для возмещения причиненного потерпевшим вреда.

Сами потерпевшие заявляют, что не будут прекращать голодовку, пока им не выплатят весь долг.

"Елка остается без украшений"

"Моя семья не так сильно страдает, потому что у меня есть муж, - говорит начальник производства Якушина. - Я не сильно нуждаюсь, в отличие от многих наших работников, у которых кредиты, ипотеки, дети, кто-то без мужа, вдовы, - все сидят без денег. Детям не на что покупать подарки, елка остается без украшений".

При этом, говорят голодающие, никто никаких конкретных обещаний им не давал, хотя на завод за время голодовки приезжали и прокуратура, и депутаты Госдумы, и представители СКР. "Это мало чем успокаивает. Нет представителей ни из префектуры, ни из мэрии - никто нами не интересуется вообще, в каком мы здесь состоянии", - сказала начальник производства.

У головного предприятия - торгового дома "Настюша" - свои проблемы. Еще в ноябре прокуратура завела дело о невыплате зарплат сотрудникам "Настюши". К этому моменту предприятие признали банкротом, а его совладелец Игорь Пинкевич оказался под арестом по делу о мошенничестве.

Что будет с хлебом в Москве?

Продукция заводов "Настюши" занимала значительную долю столичного рынка, у компании шесть хлебозаводов - больше, чем у кого-либо в Москве. Но и эксперты, и сами протестующие работники согласны, что на наличии хлеба в магазинах эта ситуация не отразится: и те, и другие считают, что в Москве (и за ее пределами) достаточно крупных предприятий, которые смогут быстро занять освободившуюся нишу.

Проблема, говорят протестующие, в другом - что делать людям, оставшимся без работы.

Якушина говорит: "Я 31-ый год работаю на заводе - пришла сюда еще девочкой. Это мой дом родной, и таких на заводе 80%. Много людей предпенсионного возраста. Я ничего не умею, кроме как печь хлеб. Что нам всем делать? 170 человек останутся без работы, просто выброшенными на улицу. Это люди очень узкой специализации. Кому мы нужны? Я не смогу пойти даже продавцом - ну не умею я это делать. Я умею только печь хлеб, причем неплохой".