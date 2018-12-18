Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Защита Флинна просила суд не назначать ему тюремный срок

Суд округа Колумбия отложил вынесение приговора экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, чтобы тот закончил давать показания следствию. Флинн убеждал посла России в том, что на санкции, введенные в конце 2016 года, реагировать не надо. Его судят за то, что он скрыл этот факт от ФБР.

Судья согласился отложить вынесение приговора и дал Флинну еще три месяца на сотрудничество со следствием по делу о вмешательстве России в выборы в США.

Флинн - генерал-лейтенант в отставке и экс-советник по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа. Он еще год назад признал вину во лжи агентам ФБР и сотрудничал со следствием.

Бюро специального прокурора Роберта Мюллера в ходатайстве на имя судьи оценило его помощь следствию настолько высоко, что рекомендовало не приговаривать Флинна к тюремному заключению.

Флинн работал советником президента рекордно короткое время: с 20 января 2017 года - дня инаугурации Трампа - до 13 февраля того же года, когда был вынужден уйти в отставку.

Формально это произошло из-за того, что Флинн неверно проинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих телефонных разговоров в декабре 2016 года с Сергеем Кисляком, который тогда занимал пост посла России в США.

В итоге же Флинн оказался одним из обвиняемых в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы и возможном сговоре команды Трампа с Кремлем.

Image caption У здания окружного суда собрались несколько человек с плакатами в поддержку Флинна

В чем обвиняют Флинна

24 января 2017 года Флинна в Белом доме посетили агенты ФБР, которое тогда вело расследование российского вмешательства в выборы. Он отвечал на вопросы агентов о своем общении с Кисляком.

Служебную записку FD-302, содержащую показания Флинна, по запросу федерального судьи спецпрокурор Мюллер направил в суд округа Колумбия в понедельник вечером, накануне оглашения приговора.

Ложь Флинна касалась событий конца 2016 года. 28 декабря уходящий президент Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов, закрытии нескольких российских дипломатических объектов в США и введении новых санкций в ответ на вмешательство в американский выборный процесс.

В этот день Флинн несколько раз говорил по телефону с российским послом. Телефон Кисляка, по данным американских СМИ, прослушивало ФБР.

Генерал просил посла не реагировать на санкции жестко, объясняя, что новая администрация якобы сможет отменить многие решения предыдущей.

Image caption На другой стороне улицы припаркован пикап с такой фигурой

В ответ на вопрос агентов ФБР о том, помнит ли он какие-либо беседы в Киcляком, в которых он призывал его не накалять ситуацию и не отвечать по принципу "око за око", Флинн ответил: "На самом деле, нет. Я не помню. Не было такого - "не делайте ничего".

Флинн утверждал, что его очень удивила реакция администрации Обамы на предполагаемое российское вмешательство - по его словам, высылку одного человека он еще мог понять - но не высылку 35 дипломатов.

На другие вопросы по поводу его бесед с Кисляком Флинн также в основном отвечал в том духе, что не помнит подробностей. Он заявил, что пытался завести хорошие отношения с российским послом и "двигаться дальше", говорится в документе, направленном в суд спецпрокурором Мюллером.

Что сказали в суде

Эта ложь и стала основой обвинений в деле Флинна. На оглашении приговора Флинн заявил, что "был в курсе" того, что ложь на допросе ФБР грозит наказанием.

Он также подтвердил, что признает свою вину. Суд принял его сделку со следствием и признание вины.

"Я не скрываю своего отвращения, своего презрения к этому преступлению", - сказал при этом судья Эммет Салливан, назначенный президентом Клинтоном. "Вероятно, это подрывает все то, ради чего там стоит этот флаг, - продолжил он, показав на флаг США. - Вероятно, вы продали свою страну".

Несмотря на позицию и обвинения и защиты, судья Салливан отказался гарантировать, что Флинн избежит тюрьмы.

Он предложил Флинну отложить вынесение приговора до момента, когда он закончит сотрудничать со следствием. Судья также назвал очень серьезными обвинения, предъявленные бывшему советнику Трампа.

После перерыва уже сам Флинн попросил отложить вынесение приговора. Суд согласился и дал ему еще три месяца на сотрудничество со следствием.

Сделка со следствием

1 декабря 2017 года Флинн признал свою вину и заключил сделку со следствием. Бюро спецпрокурора Мюллера ранее рекомендовало судье назначить Флинну наказание, не связанное с лишением свободы - в награду за его "значительное содействие" следствию. В общей сложности он 19 раз приходил на допросы к следователям Мюллера.

Что именно Флинн рассказал спецпрокурору и его команде, неизвестно. Эта часть меморандума Мюллера отцензурирована.

Защита Флинна также настаивала на не связанном с лишением свободы наказании. Адвокаты генерала утверждали, что агенты ФБР даже не предупредили Флинна на допросе о том, что он может понести наказание за сокрытие информации.

О чем еще генерал говорил с послом

На том же допросе в ФБР Флинн подробно рассказал о своих отношениях с Кисляком. Так, он сообщил, что звонил послу в начале 2016 года, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью главы ГРУ Игоря Сергуна в Ливане. Минобороны России во вторник заявило, что версия о смерти Сергуна в Ливане - "конспирологический бред".

Флинн рассказал и о том, что перед инаугурацией Трампа говорил с представителями примерно 30 государств, при этом со стороны России он общался только с Кисляком и ни с кем другим. Россия, по его словам, интересовала Флинна как партнер США в борьбе с терроризмом.

Генерал также вспомнил, что звонил Кисляку в декабре 2016 года выразить соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова. Флинн звонил послу и после катастрофы Ту-154 минобороны России в Сочи.

Агентам ФБР Флинн объяснял, что он пытался поддерживать общение с Кисляком, потому что ему было нужно наладить доверительные отношения с представителем иностранного государства.