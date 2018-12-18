Госдума одобрила закон о животных. Что разрешено и что запрещено?

Правообладатель иллюстрации Aleev Egor/TASS Image caption Содержание животных в барах и кафе с принятием закона может стать незаконным

Госдума приняла во втором чтении законопроект "Об ответственном обращении с животными", который "завис" у парламентариев без подвижек более чем на семь лет.

Активно лоббируемый зоозащитниками документ парламентарии приняли в первом чтении более семи лет назад, в марте 2011 года. С тех пор законодатели предлагали менее масштабные законы о защите прав животных, однако было ясно, что без более общего закона они не будут работать.

В ноябре 2016 года президент Владимир Путин потребовал вернуться к обсуждению этого законопроекта. "Отсутствие норм и правил в этой сфере чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных вопиющих случаях выливается в жестокое, бесчеловечное отношение к животным. Насколько я знаю, законопроект на эту тему прорабатывается в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения", - говорил Путин.

Осенью прошлого года депутатам порекомендовали отклонить другой законопроект об ужесточении административного наказания за жестокое обращение с животными, потому что в законодательстве отсутствует понятие "жестокое обращение с животными", из-за чего могут возникнуть трудности с квалификацией правонарушения. Официально он все еще не отклонен.

"Законопроект готов ко второму чтению, - говорила о "зависшем" на семь лет документе летом прошлого года председатель профильного комитета по экологии Ольга Тимофеева. - Но мы столкнулись с тремя очень мощными лобби. Это лобби производителей кормов для животных, производителей препаратов для эвтаназии животных, и самое жесткое - лобби охотников, которые насмерть встали против запрета контактных притравочных станций".

В итоге законопроект к третьему чтению изменили. В частности, убрали оттуда запрет контактной притравки животных, которую теперь регламентирует другой, уже подписанный президентом закон.

Запрет на контактные зоопарки и содержание животных в кафе остался. "В них содержатся завезенные незаконно животные, с другой стороны, [они являются] настоящим конвейером смерти для самих животных, потому что они там живут, как правило, несколько суток, потом погибают и их просто выбрасывают", - говорил глава профильного комитета по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов.

По его словам, парламентарии согласовали текст законопроекта с зоозащитными организациями, и они дали одобрительные заключения, как и представители силовых ведомств, использующие служебных животных. Однако минюст воспротивился и подготовил отрицательное заключение, сообщал Бурматов.

Что предлагают авторы

Законопроект регламентирует работу цирков, зоопарков, приютов, обращение со служебными собаками и бездомными животными. Многие положения касаются домашних кошек и собак, с правилами содержания которых хозяевам, как полагают авторы законопроекта, придется считаться.

В целом под жестоким обращением понимается то, что приводит к гибели, увечью или другому вреду здоровья животного; в том числе истязания голодом, жаждой или побоями. Сюда же относятся нарушения требований к содержанию животных, в том числе отказ владельца от животного, причинивший ему вред.

В документе впервые установлено, что животное может испытывать боль, страх и физические страдания.

Законопроект запрещает содержать животных с целью физического контакта людей с ними, а также барах и ресторанах "в целях демонстрации". Это значит, что под действие закона могут попасть как ставшие в России популярными контактные зоопарки, так и "кошачьи кафе".

Правообладатель иллюстрации Kenunen Elena/TASS Image caption Под новый закон, помимо контактных зоопарков, попадают и "котокафе"

Запрещается организация боев животных, отстрел и натравливание их друг на друга, а также на человека (за исключением случаев самообороны, использования служебных собак и дрессировки их профессиональными кинологами).

Законопроект также определяет правила выгула животных. Так, хозяева будут обязаны убирать "продукты жизнедеятельности" за своими питомцами, а потенциально опасных собак запретят выгуливать без намордника и поводка. Потенциально опасные породы собак определит российское правительство.

Кроме того, вводится запрет на содержание диких животных в квартирах, а попытка избавиться от животного без передачи его другому владельцу или в приют станет незаконной.

Притравка останется, но в другом виде

Особый резонанс имел изначально указанный в законопроекте полный запрет контактной притравки животных. Речь идет о контактных притравочных станциях, где охотничьей собаке или ловчей птице дают напасть на привязанную или раненую дичь. Зоозащитники выступали за этот запрет, в то время как кинологи предупреждали, что собаки будут погибать на охоте, если не получат должной практики.

Бесконтактные методы притравки, "исключающие причинение травм, увечий или гибели животных", были предложены в первой редакции закона об ответственном обращении с животными, однако профильный комитет по экологии и охране окружающей среды их отклонил.

В итоге эти нормы вынесены в отдельный закон, подписанный президентом весной этого года. Закон принят не с первой попытки.

Год назад Совет Федерации отклонил законопроект о запрете контактной притравки животных, что довольно редко случается в современной законотворческой практике России. Обычно законопроекты, утвержденные в Госдуме, не испытывают проблем при прохождении в верхней палате.

Поправки готовили несколько депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Однако в Совете Федерации тогда сочли, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли.

Против нормы о контактной притравке животных выступали юристы государственно-правового управления (ГПУ) президентской администрации, сообщала газета "Коммерсант".

По данным газеты "Ведомости", среди лоббистов, выступающих против запрета контактной притравки, оказались губернаторы Свердловской и Астраханской областей Евгений Куйвашев и Александр Жилкин.

В итоговом варианте закона установлено, что во время притравки между животными и охотничьими собаками должны использоваться ограждающие конструкции, не допускающие жестокого обращения и причинения физического вреда.

Кроме того, законом установлено, что подготовка и дрессировка собак должна осуществляться только в охотничьих угодьях.