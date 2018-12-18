Госдума разрешила штрафовать за вовлечение подростков в митинги

Правообладатель иллюстрации Celestino Arce\TASS Image caption В мае 2018 года в ходе несогласованной акции в Москве задерживали в том числе и подростков

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который позволит наказывать организаторов митингов за вовлечение в них подростков.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Нарушение закона будет караться арестом на срок до 15 суток и штрафом до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение организаторам митингов будет грозить до 30 суток ареста и до 1 млн рублей штрафа.

Авторы законопроекта считают, что он направлен защиту жизни и здоровья несовершеннолетних. Так, депутат от "Единой России" Евгений Ревенко сказал, что за последние два года была проведена серия несанкционированных акций с широким вовлечением в них подростков.

По данным МВД, за 2017 года были задержаны 475 несовершеннолетних, а за одну акцию в мае 2018 года были задержаны 223 подростка.

Закон, направленный против оппозиции?

Авторами законопроекта стали депутаты-единороссы Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко.

Законопроект был внесен в Госдуму через несколько дней после акции политика Алексея Навального "Он нам не царь" в мае 2018 года. Тогда на несанкционированных митингах по всей стране были задержаны более полутора тысяч человек.

Сама идея о запрете участия несовершеннолетних в акциях протеста появилась годом ранее, весной 2017 года, после задержаний школьников на акциях Алексея Навального.

В Москве и Санкт-Петербурге эти мероприятия согласованы не были. По официальным данным, а протестной акции 26 марта в Москве приняли участие 7-8 тысяч человек, а по данным Фонда борьбы с коррупцией - 25-30 тысяч.