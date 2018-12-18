Счетная палата США: пока нечем бороться с гиперзвуковым оружием России

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У США на данный момент нет возможностей для защиты от гиперзвукового оружия, которое разрабатывают Россия и Китай, говорится в докладе американской Счетной палаты. В документе перечислены и другие разработки российского ВПК, которые могут представлять угрозу США.

"Китай и Россия ведут работы по созданию гиперзвукового оружия, поскольку его скорость, высота полета и маневренность позволяют обойти большинство систем противоракетной обороны, и оно может применяться для улучшения средств нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. Мер противодействия этому сейчас нет", - пишут аудиторы.

В США также обеспокоены глобальной экспансией России и Китая. Как утверждают авторы доклада, Москва, в частности, пытается организовать хакерские атаки на военные учреждения США, а также усиливает свое военное и политическое присутствие в ключевых регионах мира.

Кроме того, Россия и Китай развивают космическое оружие, которое угрожает работе США в космосе, сказано в отчете.

Еще одна угроза со стороны Москвы и Пекина - новейшие самолеты со стелс-технологиями, которые "могут летать быстрее, оснащены новейшим оружием и способны лучше поражать цели".

Авторы доклада считают, что Россия добилась серьезных успехов в развитии технологий строительства подводных лодок и в разработке тактики, позволяющей им избегать слежки со стороны США.

Наконец, Россия, наряду с Китаем, Ираном и КНДР, способна совершать кибератаки как на гражданские, так и на военные объекты США, предупреждают составители документа.

Еще одну потенциальную угрозу со стороны Москвы и Пекина Счетная палата США связывает с глобальным изменением климата.

"Таяние арктических льдов может открыть ранее закрытые морские пути, потенциально расширив доступ Китая и России в регион, что может нести угрозу свободе судоходства США", - говорится в докладе.

Счетная палата США - контрольно-оценочный орган при американском конгрессе, наделенный аналитическими функциями и правом выносить рекомендации по эффективности расходования государственных средств. Доклады и прогнозы Счетной палаты учитываются правительством и конгрессом при разработке планов стратегического развития США.

От "Кинжала" до "Авангарда"

Президент России Владимир Путин посвятил стратегическому вооружению, которое разрабатывает Россия, большую часть обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Путин, в частности, рассказывал о межконтинентальной ракете "Сармат", крылатой ракете с ядерной установкой "Буревестник", беспилотном подводном аппарате "Посейдон", гиперзвуковой авиационной ракете "Кинжал", а также комплексах "Авангард" и "Пересвет".

Российский президент сообщил, что система "Авангард" способна осуществлять гиперзвуковые полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, а также способна маневрировать и отклоняться от траектории полета до тысячи километров.

Позднее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него стали приоритетом для вооруженных сил США.

В апреле американская компания Lockheed Martin получила заказ на разработку гиперзвукового оружия на общую сумму 1,3 млрд долларов.

"Агрессивная риторика"

Во вторник Путин заявил, что главная задача вооруженных сил России на следующий год - это укрепление боевого потенциала "ядерной триады".

"Нужно скорее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны, на очереди - серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности "Авангард", - заявил он на расширенном заседании коллегии минобороны России.

"Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - сказал Путин.

"Где же здесь нарушение?"

Российский президент обрушился с критикой на американское руководство, заявившее о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон дает Москве 60 дней на возвращение к соблюдению договора, подписанного Соединенными Штатами и СССР в 1987 году. Путин на коллегии минобороны в очередной раз отверг обвинение в его несоблюдении.

"Да, ситуация меняется, она поменялась, но не за счет того, что мы нарушили договор, мы ничего не нарушаем. Да, она меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды вооружений, их много таких стран, на самом деле. Ну, попробовали бы начать переговоры с этими странами", - сказал Путин (США выражают опасение в связи с тем, что договор не распространяется на Китай).

"Это наращивание вооружений, это еще один толчок к гонке вооружений", - добавил Путин.

Он также сказал, что оружие средней дальности "Кинжал", о котором он рассказывал в послании Федеральному собранию, не нарушает ДРСМД: "Уникальное, которого в мире нет - 2 тыс. км "Кинжал" это гиперзвуковое оружие больше 10 махов, вот такого пока ни у кого нет. Да, оно у нас появилось, но это не нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Где же здесь нарушение? Это система, расположенная на самолете, а не на территории" (ДРСМД не касается ракет воздушного и морского базирования).

Путин предупредил, что Россия ответит на выход США из договора: "Посмотрим, как это будет происходить. По большому счету у нас и так все есть, но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом".

"Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, наверное, большого труда не составит провести соответствующие НИОКРы [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] и поставить их на землю, если потребуется", - пояснил он.