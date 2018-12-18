Жозе Моуринью уволили с поста тренера "Манчестер Юнайтед"

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Португалец Жозе Моуринью уволен с поста тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", на котором он проработал два с половиной года.

О его возможном уходе говорили уже некоторое время. Оборонительным стилем игры "Манчестер Юнайтед" были недовольны болельщики, которые привыкли к красивой атакующей игре своей команды.

Руководство команды прокомментировало увольнение: "Новый исполняющий обязанности тренера будет работать до конца нынешнего сезона, в это время клуб проведет тщательный процесс поиска и назначения нового постоянного тренера. Клуб хотел бы выразить благодарность Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и желает ему успехов в будущем".

Показатели "Манчестер Юнайтед", набравшей 26 очков за первые 17 игр сезона, - худшие с сезона 1990-91 года. В нынешнем первенстве команда занимает шестое место, отставая от лидера - "Ливерпуля" - на 19 очков.

Помимо турнирных неудач, у Моринью начались конфликты с ведущими игроками клуба.

Примечательно, что увольнение Моуринью произошло после его ссоры с Полем Погбой, которого клуб купил за рекордные 89 млн фунтов (113 млн долларов). В воскресенье, когда "Юнайтед" проиграл на выезде "Ливерпулю", Погба наблюдал за матчем со скамейки запасных.

22 сентября после ничьей с "Вулверхэмптон Уондерерс" (1-1) Погба заявил, что хотел бы видеть атакующий стиль футбола "Юнайтед" в домашних матчах. В ответ Моуринью сказал, что французский центральный полузащитник более не будет в клубе вторым капитаном.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Моуринью еще ни разу не проработал четыре полных сезона в одной команде в качестве главного тренера

В октябре появилась информация, что Моуринью могут уволить перед домашней игрой с "Ньюкасл Юнайтед". По ходу матча команда проигрывала 0-2, но сумела довести игру до победы 3-2, что, по-видимому, дало тренеру еще один шанс.

Моуринью еще ни разу не проработал четыре полных сезона в одной команде в качестве главного тренера. Лишь в 2015 году после возвращения в "Челси" он начал четвертый сезон во главе клуба, но в итоге покинул его 17 декабря, не завершив сезон.

Среди кандидатов на место тренера "Манчестер Юнайтед" в последнее время называли бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана. Однако в любом случае недостатка среди желающих занять этот пост не будет.