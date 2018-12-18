Обвиняемый в нападении на пермскую школу получил почти 10 лет колонии

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Мотовилихинский районный суд в Перми приговорил 17-летнего подростка, который в январе этого года вместе с сообщником напал с ножом на учеников и учителя, к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.

Таким образом суд практически удовлетворил просьбу стороны обвинения, которая во время прений сторон запросила для подростка девять лет и десять месяцев колонии (по российским законам наказание несовершеннолетним не может составлять более десяти лет лишения свободы).

Гособвинитель также просил суд назначить подростку принудительные меры медицинского характера: в частности, принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Бывший ученик школы обвинялся в попытке убийства 30 человек, уничтожении имущества школы путем поджога, а также в разбойном нападении на школьного охранника с предметом, похожим на пистолет.

Его адвокат Степан Овчинников рассказал, что подросток раскаивается в содеянном. "Подзащитный принес извинения потерпевшим, законным представителям потерпевших, своим родителям, своей семье, учителям, пострадавшему учителю и администрации школы. Он раскаялся в содеянном", - рассказал он Интерфаксу.

Что такое воспитательная колония?

Согласно уголовно-исполнительному кодексу России, в воспитательных колониях содержатся несовершеннолетние осужденные до тех пор, пока им не исполнится 18 лет. После достижения совершеннолетия их переводят в исправительные колонии. В отдельных случаях их могут оставить в воспитательной колонии до конца срока наказания, но не дольше, чем до достижения 19 лет.

В воспитательной колонии заключенный может жить на обычных, облегченных, льготных и строгих (на них содержатся, например, несовершеннолетние рецидивисты) условиях.

Те, кто отбывает наказание в обычных условиях, проживают в общежитиях. Им разрешено восемь краткосрочных и четыре длительных свидания в год.

Что произошло в школе?

Инцидент в пермской школе №127 произошел 15 января этого года. Двое 16-летних подростков, вооруженных ножами, напали на учеников четвертого класса и их учительницу. В результате с ножевыми ранениями были госпитализированы 12 человек. Сами нападавшие попытались покончить с собой.

Сотрудница находящегося рядом со школой торгового центра "Кит", куда дети побежали в поисках помощи, пересказывала корреспондентам Би-би-си слова одной из пострадавших: "Когда начался урок, зашли двое и сказали: "Будем вас убивать".

Сильнее всего при нападении пострадала учительница Наталья Шагулина: она получила 17 ударов ножом. В конце мая губернатор Пермского края Максим Решетников вручил ей медаль "За отвагу", передавал Интерфакс.

Двое нападавших

Нападавшими оказались двое бывших одноклассников. Детский омбудсмен Пермского края в интервью "Комсомольской правде" рассказала, что один из них бил своих одноклассников, состоял на учете у психиатра и долгое время состоял на домашнем обучении.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он был подписан на группы, посвященные расстрелу в американской школе "Колумбайн", а также публиковал на своей странице видео о той трагедии.

Подростки были задержаны, а спустя два дня после нападения - арестованы. Им было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору.

Во время расследования уголовного дела оба подростка прошли психиатрическую экспертизу, по результатам который один из них был переведен в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделили в отдельное производство, оно еще не рассмотрено.