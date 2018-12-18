Уличные табло с курсами валют уходят в прошлое. История в картинках

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Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон, которые дают Центробанку право запрещать уличные табло с информацией о курсах валют. Необходимость такого запрета Банк России объяснил борьбой с незаконными обменниками.

Поправки вносятся в закон о валютном регулировании и валютном контроле. ЦБ получил право устанавливать требования для банков о порядке размещения информации о курсах валюты.

Центробанк уже разработал проект указания, изменяющего инструкцию на этот счет. Банки не смогут размещать информацию о курсе валют снаружи помещения, такие данные могут располагаться только в помещении, сообщает Интерфакс. Цель - "предотвращения деятельности незаконных точек обмена валюты" и "защита прав потребителей финансовых услуг".

Русская служба Би-би-си вспоминает, как в разные годы выглядели эти табло, без которых пока сложно представить российские улицы.

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Первые обменники появились в России в 1991 году. Валюту можно было обменять, например, в передвижных пунктах обмена - автобусах, переезжавших с места на место. Курсы валют писали от руки (на фото - ноябрь 1993 года).

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До августа 1998-го курс был стабилен и держался в районе 6 рублей за доллар (март 1998 года).

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17 августа 1998 года Россия объявила дефолт по государственным краткосрочным облигациям (ГКО). После этого в стране начался кризис: рубль к концу года обесценился в три раза (на фото июль 1999 года).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 31 October, 2003

В течение нескольких лет после девальвации курс рубля был относительно стабилен. В еврозоне в 2002 году введен в обращение наличный евро, и в российских обменниках (и на информационных табло) он заменил немецкую марку (на фото октябрь 2003 года).

Правообладатель иллюстрации Interpress/TASS Image caption 3 марта 2009 года

В начале 2009 года распространение мирового финансового кризиса и обвал цен на нефть спровоцировали падение рубля. 1 января 2009 года официальный курс доллара составлял 29,39 рубля, а в марте подобрался к отметке в 37 рублей.

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Конец октября 2014 года.

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Декабрь 2014 года стал черным для российского валютного рынка. Операционные кассы по несколько раз в день меняли курсы, разница между куплей и продажей могла доходить до 10 рублей.

16 декабря 2014 года (на фото), после того как ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пунктов, курс доллара в течение дня достигал 80 рублей, а курс евро - 98 рублей.

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28 ноября 2018 года.

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