США начали вывод войск из Сирии. Трамп объявил о победе над ИГ

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сроки вывода американских войск из Сирии пока не определены

США начали вывод войск из Сирии, заявили в Белом доме. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о победе над группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, а о грядущем выводе войск сообщали американские СМИ.

Как сообщили в Белом доме, США переходят к новой фазе кампании в Сирии, и победа над экстремистами из ИГ в этой стране не означает, что коалиция перестанет существовать.

"США и наши союзники готовы включиться в операцию обратно на любом уровне для защиты американских интересов", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, США "продолжат борьбу с радикальными исламскими группировками".

Заявление Трампа о победе над ИГ прозвучало после того, как несколько американских СМИ сообщили о планах вывода американских войск с сирийской территории.

"Мы победили ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство" - прим. Би-би-си), это была единственная причина оставаться там во время президентства Трампа", - написал он в "Твиттере", вскоре после того, как телекомпания Си-эн-эн сообщила, что Вашингтон планирует "полный и быстрый" вывод войск.

Что сообщали СМИ

Ранее о том, что администрация Трампа планирует немедленно вывести войска США из Сирии, сообщила газета Washington Post. Издание сослалось на анонимного представителя Пентагона.

По словам источника газеты, решение было принято накануне и означает вывод более 2 тысяч американских военнослужащих.

Первой о скором выводе американских военных и Сирии сообщила в среду газета Wall Street Journal. "У Пентагона есть приказ выводить войска из Сирии как можно скорее", - сказал изданию американский чиновник на условиях анонимности.

Газета отмечала, что решение о выводе войск Трамп принял после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на прошлой неделе. Турецкий лидер пообещал военный ответ на поддержку американскими войсками Курдских вооруженных сил - Анкара рассматривает их как террористически формирования.

Военное присутствие США в Сирии

Большая часть американских военных в Сирии базируется на северо-востоке страны, где они вместе с вооруженной оппозицией проводили операции против боевиков ИГ.

Трамп ранее обещал завершить кампанию против "Исламского государства", выражая сомнение в необходимости трат на нее. "Мы уйдем из Сирии, очень скоро, - говорил он весной. - Я хочу уйти. Я хочу вернуть наши войска домой".

Заявления американского президента при этом были противоречивы. В апреле Трамп говорил, не будет выводить военных из Сирии немедленно, хотя неделей ранее давал обещание, что США очень скоро оттуда уйдут.

Тогда сообщалось, что переменить решение Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что ИГ, если не сдерживать группировку, может перегруппировать свои силы и активизироваться.

Россия начала свою операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Между российскими и американскими военными действуют механизмы, которые должны предотвратить вооруженное противостояние. Политические цели Москвы и Вашингтона в Сирии диаметрально противоположны, но "Исламское государство" стало их общим врагом.

Накануне МИД России заявил, что Москва готова к взаимодействию с США в интересах ликвидации ИГ и других террористических организаций при уважении суверенитета Сирии.

В декабре 2017 года начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что "все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена". Министр обороны Сергей Шойгу докладывал о победе над "Исламским государством" президенту Владимиру Путину.

Тогда же Путин отдал приказ о выводе основной группировки российских войск из Сирии. После чего боевые действия продолжились, в том числе с бойцов российских частных военных компаний. Военные также продолжали нести потери в Сирии.