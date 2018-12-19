США ввели санкции против Чепиги и Мишкина за отравление Скрипалей

Правообладатель иллюстрации METROPOLITAN POLICE Image caption Британская полиция публиковала кадры с камер наблюдений с предполагаемыми отравителями Скрипалей

Минфин США расширил санкционный список, добавив в него Анатолия Чепигу (также известного как Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александра Петрова), которых британские власти обвиняют по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.

Фамилии Чепиги и Мишкина с указанием в скобках фамилий, под которыми они появлялись на российском телевидении и фигурировали в первых заявлений властей Британии, опубликованы на сайте минфина.

Британские следователи пришли к выводу, что они агенты российской военной разведки ГРУ. Минфин США в своем заявлении также называет их офицерами ГРУ, ответственными за совершение покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.

26 сентября исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider в совместном расследовании сообщили, что под фамилией Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.

8 октября они же сообщили, что Александр Петров оказался офицером ГРУ Александром Мишкиным.

В заявлении минфина США говорится, что офицеры ГРУ "в ходе наглого нападения, нарушающего международные нормы и обязательства России, наложенные Конвенцией о запрещении химического оружия", попытались убить Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года в британском Солсбери, используя отравляющее вещество "Новичок".

Скрипаль и его дочь выжили, пострадал офицер полиции, а позднее еще два гражданина Великобритании пострадали от отравляющего вещества, один из них умер, напоминает американский минфин. В июле 44-летняя Дон Стреджес скончалась от отравления нервно-паралитическим газом, второй пострадавший 45-летний Чарли Роули выжил.

"Правительства многих стран, включая США, Великобритании, Германии, Франции и Канады, дали понять, что ответственность за атаку лежит на российских властях", - говорится в сообщении.

Всего новые санкции введены в отношении 18 граждан России и четыре компании, в том числе "Федеральное агентство новостей", которое связывают с уже находящимся под американскими санкциями петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Минфин США одновременно уведомил конгресс о решении снять санкции с группы компаний En+, "Русала" и ОАО "ЕвроСибЭнерго". Они принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаски, сам он останется под санкциями, пишет The Wall Street Journal.

Отравление в Солсбери

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британия считает отравителями Петрова и Боширова, называя их сотрудниками российской военной разведки. Британские власти называли только эти фамилии, оговариваясь, что они вымышленные.

Российские власти отрицают обвинения в свой адрес. Президент Владимир Путин называл Петрова и Боширова частными лицами, не имеющими отношения к разведке. После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британия считает Петрова и Боширова ответственными за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что Петров и Боширов прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.

Британский премьер Тереза Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники "российской военной разведки, известной как ГРУ".

Петров и Боширов были объявлены в европейский розыск. Британия при этом решила не обращаться к России с требованием их выдачи, поскольку известно, что Москва не выдает российских граждан.

США, Франция, Германия и Канада согласились с доводами британской стороны в том, что российские власти "почти наверняка" причастны к отравлению в Солсбери. В их совместном заявлении, распространенном перед заседанием Совбеза ООН, говорилось, что это отравление "с большой долей вероятности" было санкционировано на уровне правительства России.

Что известно о Чепиге и Мишкине

Ранее Би-би-си узнала подробности биографии Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Би-би-си удалось пообщаться с уроженцем Лойги Денисом Красновым, который учился с Мишкиным в одной школе. Он узнал Мишкина и на фотографиях с его паспорта, которые опубликовали Bellingcat и The Insider, и на фотографии с британской визы Петрова, опубликованной ранее властями Великобритании.

Он хорошо учился в школе и был сельским диджеем в родном поселке Лойга в Архангельской области, где родился в 1979 году. Его родители не имели отношения к военной службе - отец занимался лесной промышленностью.

Как выяснила Би-би-си, по состоянию на 2007 год Мишкин был зарегистрирован в доме 12 на улице Академика Лебедева в Петербурге. По данным Google, это здание рядом с Военно-медицинской академией (ВМА).

ВМА - основной российский центр профессиональной подготовки военных врачей. В академии шесть факультетов подготовки военнослужащих и один факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей. Среди шести военных есть факультет подготовки врачей для военно-морского флота.

В первой половине 2010-х годов Мишкин сменил адрес регистрации на здание на Хорошевском шоссе в Москве, где располагается штаб-квартира ГРУ. Bellingcat со ссылкой на собственные источники сообщал, что Мишкин переехал в Москву не позднее 2010 года.

Краснов говорил, что около 10 лет назад Мишкин получил звание Героя России. Еще раньше появилась информация о том, что звание Героя России якобы получил и Чепига.

Корреспондент Би-би-си побывал в селе Березовка Амурской области, где провел свое детство Чепига. Двое жителей Березовки узнали Чепигу. Одна женщина - по фото Боширова, которое распространила британская полиция. Она вспомнила, что Чепига был офицером, служил в горячих точках и получил звание героя.

В 2001 году Чепига с отличием закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, утверждают в Bellingcat. В начале 2010-х годов, по данным расследователей, он перебрался в Москву.

Кто еще попал под новые санкции

Помимо Мишкина и Чепиги американские власти включили в санкционный список еще 16 человек и четыре компании. В общей сложности 15 человек в обновленном списке - офицеры ГРУ.

Всего по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") США включили в санкционные списки 272 человека, связанных с Россией.

"Казначейство вводит санкции российских оперативников из разведки, которые замешаны в кибератаках, направленных на вмешательство в выборы 2016 года, а также в широком спектре других враждебных действий", - сказал глава минфина США Стивен Мнучин.

Речь, по его словам, в частности, о попытке взломе компьютеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и серверов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Соединенные Штаты продолжат работать с зарубежными союзниками и партнерами, чтобы предпринимать общие действия по защите от враждебной деятельности России, ее доверенных лиц и ее спецслужб", - добавил Мнучин.

Четверых офицеров ГРУ - Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина включили в санкционные списки в связи с попыткой России взломать сервера ОЗХО - в этом россиян обвинили власти Нидерландов 4 октября 2018 года.

Двое - Моренец и Серебряков - также стоят, как утверждают в минфине США, за кибератакой на ВАДА, которую, по мнению Вашингтона, Россия провела после того, как ее спортсменов уличили в допинге.

Еще девять офицеров ГРУ, как следует из сообщения американского минфина, попали под санкции за попытку провести кибератаку на избирательную систему США в 2016 году. Обвинения им предъявили в июле 2018 года.

Кроме того, под санкциями оказалась Елена Хусяйнова - ее в октябре 2018 года минюст США также обвинил в попытке вмешательства в американские выборы. По его данным, Хусяйнова работал проекта "Лахта", который финансировался компаниями Пригожина. При этом "Федеральное агентство новостей" утверждало, что это его сотрудница.

В список попал и бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин. Его минфин США называет человеком, работающим на Дерипаску, и обвиняет в финансировании одной из партий на выборах в Черногории в 2016 году.