Правообладатель иллюстрации West Mids Police Image caption Клаудия Пататас и Адам Томас со своим ребенком, которого они назвали Адольф

Пару британских неонацистов, которая назвала своего младенца Адольфом в честь Гитлера, приговорили к тюремным срокам за членство в запрещенной террористической группе.

Судья Королевского суда в Бирмингеме постановил, что 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудия Пататас были членами "Национального действия" и "давно придерживались агрессивных нацистских взглядов".

В суде также стало известно, что пара назвала своего ребенка Адольфом, потому что они "восхищались" Гитлером.

Томас получил 6,5 года тюрьмы, Пататас - пять лет. Кроме них, тюремные сроки получили еще четыре неонациста. Среди них - Дэниэл Богунович, который получил шесть лет и четыре месяца тюрьмы; прокуроры характеризовали его как "лидера, пропагандиста и стратега "Национального действия".

Еще три члена организации Даррен Флетчер, Нейтан Прайк и Джоэль Уилмор получили от 5 лет до 5 лет и 10 месяцев заключения.

Image caption Слева направо: Дэниэл Богунович, Адам Томас и Клаудия Патакас

Image caption Слева направо: Джоэль Уилмор, Нейтан Прайк и Даррен Флетчер

Судья отметил, что цель "Национального действия" заключалась в том, чтобы свергнуть демократию в стране "путем насилия и убийств, чтобы навязать государство нацистского образца, которое уничтожит целые общественные группы".

Томас работал охранником в компании Amazon, а Патакас, родившаяся в Португалии, была свадебным фотографом. Они держались за руки и плакали во время оглашения приговора.

На прошлой неделе суд заслушал информацию о том, что другой обвиняемый, Флетчер, научил свою маленькую дочь нацистскому приветствию. В суде он заявил, что они "просто играли". При этом он признал себя расистом.

Правообладатель иллюстрации West Midlands Police/PA Wire Image caption Адам Томас начал восхищаться Ку-Клус-Кланом, когда ему было 11

Томаса также признали виновным в хранении инструкций по созданию бомбы, за что он получил еще 2,5 года.

При обыске в квартире у них с Патакас полиция нашла мачете, ножи и арбалеты, один из них хранился возле детской кроватки.

Кроме того, у них дома нашли нацистские флаги и одежду с нацистской символикой, нож для рубки теста в форме свастики и декоративные подушки с этим символом.

"Национальное действие"