Правообладатель иллюстрации Facebook/Early Rain Image caption Лидера "Церкви раннего дождя" обвинили в попытке подорвать основы государственности

Накануне Рождества власти Китая провели серию рейдов с задержаниями и обысками прихожан так называемых подпольных христианских церквей.

Лидер одной из крупнейших общин - "Церкви раннего дождя" - Ван И - был арестован вместе со своей женой 9 декабря в ходе рейда в городе Чэнду, столице провинции Сычуань.

Вскоре были задержаны еще по меньшей мере 100 прихожан этой церкви. Священнику и его жене предъявили обвинения в подрывной антигосударственной деятельности.

Утром субботы, 15 декабря, десятки полицейских сорвали урок для детей в церкви Жунгуйли в городе Гуанчжоу. Они конфисковали четыре тысячи экземпляров Библии и прочее церковное имущество, записали имена и домашние адреса прихожан, а также изъяли у них мобильные телефоны.

Здания церквей были закрыты. Власти рекомендовали прихожанам ходить в церкви патриотического "движения трех автономий", в свое время объединившее ряд протестантских общин и группу католиков, готовых к сотрудничеству с коммунистическими властями страны.

Верующие в атеистической стране

В стране с населением 1,4 млрд человек насчитывается около 100 млн христиан: как из лояльных китайскому государству церквей, так и вынужденных существовать в подполье независимых общин. Общая численность христиан в КНР имеет тенденцию к росту.

Правообладатель иллюстрации Facebook/Early Rain Image caption Последователи "Церкви раннего дождя" могут собраться для молитвы прямо на улице

Китайская народная республика - атеистическое государство, декларирующее свободу вероисповедания. Тем не менее на протяжении многих лет религиозные лидеры в стране подвергались гонениям. Согласно заявлению правозащитной организации Human Rights Watch, это выглядит как "издевка над заявлением правительства о том, что оно уважает религиозные свободы".

Власти усматривали в независимых религиозных общинах угрозу своему авторитету или стабильности государства.

"Церковь раннего дождя" - одна из крупнейших общин в Китае, оказавшихся в подполье. Ее лидер Ван И много лет борется за реформу христианства.

В 2015 году пастор опубликовал трактат, в котором в 95 пунктах изложил свое видение отношений между независимыми церквями и государством. В 2006 году Ван И встретился с президентом США Джорджем Бушем-младшим в Вашингтоне.

В отличие от многих независимых христианских общин в Китае, "Церковь раннего дождя" достаточно публична. Службы проводятся в церкви или в общественных местах, ее материалы выкладываются в социальных сетях (в частности, в заблокированный в Китае "Фейсбук"). Кроме того, при церкви работает собственная небольшая школа.

Как рассказала Би-би-си одна из прихожанок, пожелавшая сохранить анонимность, 9 декабря полицейские пришли с обысками не только церковь и школу, но и в дома некоторых верующих. Кто-то из них оказался под домашним арестом, за другими установлена постоянная слежка, рассказал собеседник Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Facebook/Early Rain Image caption На странице церкви размещены фотографии побоев. Как утверждается, их нанесли прихожанам полицейские

После рейда, рассказывает прихожанка, полицейские и чиновники начали приходить домой к людям, посещавшим службы "Раннего дождя". Их уговаривали подписать документы с обещанием больше не ходить в эту церковь и забрать из приходской школы своих детей.

"В воскресенье [16 декабря] несколько прихожан попытались найти другое место для совершения молитвы, но их тоже забрали. В здание набежали полицейские и сотрудники в штатском, не позволяя никому совершить богослужение".

"Злость и отвращение"

Через двое суток после ареста пастора Вана церковь опубликовала письмо, написанное им заранее. В послании священник говорит, что уважает власти страны и никогда "не был "изменить политические или судебные институты Китая".

Однако, пишет пастор, его "переполняет злоба и отвращение от преследования церкви коммунистическим режимом".

"Как пастор христианской церкви я должен открыто и категорически осудить это зло. Мое призвание требует без применения насилия не повиноваться людским законам, которые противоречат Библии и воле Божьей", - пишет он.

Пастору Вану и его жене - родителям 11-летнего сына - грозит до 15 лет тюрьмы по статье о призывах к подрыву основ государственной власти. Это одна из самых серьезных уголовных статей в Китае, которую часто используют, чтобы заставить диссидентов замолчать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пастор Цзинь Мин Жи отверг требование властей установить в своем подпольном приходе видеокамеры

В сентябре внезапно закрылся один из крупнейших подпольных приходов Пекина, церковь Сион. Незадолго до этого администрация церкви отказала властям в требовании установить в ее помещениях камеры видеонаблюдения.

"Я боюсь, что мы не сможем найти способа разрешить этот вопрос с властями", - заявил тогда в беседе с агентством Рейтер ее пастор Цзинь Мин Жи.

Human Rights Watch осудила последние рейды, назвав их очередным свидетельством того, что председатель КНР Си Цзинпин стремится держать под контролем все стороны общественной жизни.

"Мы продолжим собираться"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китайские власти хотят, чтобы христиане страны посещали только "благонадежные" храмы

"По мере того, как многие части света готовятся встретить праздники, Рождество и Новый год, мы призываем мировое сообщество не забывать следить за ситуацией вокруг независимых церквей Китая и выступать против репрессий китайского правительства", - прокомментировали рейды в Human Rights Watch.

В беседе с Би-би-си один из прихожан "Церкви раннего дождя", пожелавший остаться неназванным, раскритиковал патриотическое "движение трех автономий". "Они распространяют не подлинное Евангелие, а идеи любви к партии и стране", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Early Rain Image caption В минувшее воскресенье прихожане "Церкви раннего дождя" были вынуждены собраться для молитвы на улице

Другой христианин из Чэнду заявил, что патриотические церкви "идут против Иисуса и против Евангелия".

Масштаб репрессий против своей церкви он назвал беспрецедентным, добавив, что ему повезло, так до него власти пока не добрались.

"Мы продолжим собираться. Церковь закрыта, так что крупное собрание невозможно, но будут небольшие службы в воскресенье и на Рождество", - сказал он.

По мнению прихожанина, в долгосрочной перспективе репрессии могут даже пойти на пользу сообществу.

"Без репрессий люди могут начать сомневаться в нашей вере. Но когда нас преследуют, реакция пасторов и прихожан может заставить не верующих в Иисуса людей понять прелесть христианства", - говорит он.