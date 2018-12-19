Водитель, въехавший на автобусе в подземный переход в Москве, получил четыре года

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Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима водителя, год назад въехавшего в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве.

В аварии погибли четыре человека, еще 11 человек пострадали. Водителя Виктора Тихонова осудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание, предусмотренное этой уголовной статьей - семь лет лишения свободы.

Тихонова также лишили прав на три года. Приговора он ожидал под домашним арестом.

Гособвинение просило назначить Тихонову пять лет колонии-поселения, в то время как защита водителя просила об оправдательном приговоре, утверждая, что авария случилась из-за технической неисправности автобуса.

Следствие в итоге решило, что водитель ошибочно нажал на педаль газа.

В декабре 2017 года автобус под управлением Тихонова выехал на тротуар возле станции метро "Славянский бульвар" и врезался в подземный переход. На одной из записей с камер видеонаблюдения, опубликованной тогда СМИ, было видно, что автобус долго стоит на остановке, а потом трогается с места, сразу же выезжает на тротуар и едет в сторону подземного перехода.

Версия теракта сразу же была отброшена следствием. Как рассказывал Интерфаксу представитель компании-перевозчика "Мострансавто", водитель автобуса имел стаж 20 лет, у него не было медицинских противопоказаний и он прошел необходимый медосмотр. Как писал ТАСС со ссылкой на источники, сам водитель заявлял, что впервые сел за руль этого автобуса. В ходе суда он настаивал, что ДТП "произошло по техническим причинам".