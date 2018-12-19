Смерть Перепиличного: дознание не нашло доказательств убийства

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сердце Перепиличного остановилось 10 ноября 2012 года во время вечерней пробежки около дома в фешенебельном Уэйбридже

Прямых доказательств того, что российский бизнесмен Александр Перепиличный был убит, нет, и, скорее всего, он умер естественной смертью, решил судья в Центральном суде Олд-Бейли.Английский коронер Николас Хиллард поставил точку в затянувшемся деле о смерти информатора фонда Уильяма Браудера шесть лет назад в пригороде Лондона.

Как признали в ходе дознания, доказательств насильственной смерти не было, но действия полиции графства Саррей сразу после смерти россиянина осложнили дальнейшую работу следствия.

В частности, не вовремя была сделана судмедэкспертиза, не проверены камеры наружного наблюдения, не сделаны фотографии.

"Посмертное вскрытие было сделано лишь 18 дней спустя, содержимое желудка покойного к тому моменту было выброшено", - сказал Хиллард.

В ходе коронерских слушаний должны были установить, была ли смерть россиянина насильственной.

Этот вердикт обрадует российские власти и лично президента Владимира Путина, уверен глава инвестиционного фонда Hermitage Capital и давний критик Кремля Уильям Браудер.

Сам Браудер обещает добиваться парламентской проверки действий полиции, которая, по его словам, не провела должного расследования. Российские власти отрицали причастность к смерти Перепиличного.

Коронер Николлас Хиллард очень подробно и с выражением, иногда поглядывая поверх очков на присутствующих, зачитывал в среду развернутое резюме всех свидетельств и показаний, звучавших на дознании, иногда уточняя, чему можно верить, а чему нет.

Кем был Перепиличный, чем он занимался, опасался ли за свою жизнь и были ли у него враги.

Сердце Перепиличного остановилось 10 ноября 2012 года во время вечерней пробежки около дома в фешенебельном Уэйбридже недалеко от Лондона. Что стало причиной смерти, пытается установить дознание в Олд-Бейли.

Кто такой Александр Перепиличный

Перепиличный управлял деньгами российских бизнесменов и чиновников, а в 2009 году вместе с женой и детьми приехал в Британию, где оформил визу инвестора на постоянное проживание. В 2010 году стал информатором фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital, который расследовал масштабные хищения из российской казны.

После смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО Перепиличный начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.

В России самого Перепиличного считали подозреваемым в отмывании денег и превышении полномочий.

Image caption Цель дознания - установить, была ли смерть Александра Перепиличного насильственной или же наступила в результате естественных причин

Был ли яд?

Эксперты самого разного калибра в течение нескольких лет пытались выяснить, по какой причине остановилось сердце Перепиличного.

Зацепка появилась было в 2013 году, когда профессор Королевских ботанических садов в Лондоне Моник Симмондс связала некий неопознанный компонент в организме покойного с алкалоидом, содержащимся в токсичном растении гельземий. Дополнительные тесты в 2015 году, однако, связь с гельземием не подтвердили, и компонент так и не удалось расшифровать.

Проведенный чуть позже ДНК-анализ содержимого желудка покойного также не выявил токсинов растительного происхождения.

Коронер в заключительный день дознания еще раз во всеуслышание повторил, что найденный в желудке компонент не связан с гельземием.