Image caption Российские власти, добиваясь выдачи Шматко, обещали улучшить условия содержания в тюрьмах. Однако у бизнесмена эти обещания не вызвали доверия

Российский бизнесмен Алексей Шматко - первый номер в списке предпринимателей, попросивших омбудсмена Бориса Титова о содействии при возвращении в Россию, - выиграл в Великобритании суд об экстрадиции.

Решение об отказе российским властям в выдаче Шматко вынесла апелляционная коллегия Высокого суда Лондона. Бизнесмен не намерен возвращаться на родину.

Это первый случай, когда Высокий суд Лондона отказался принять во внимание гарантии, предоставленные Россией.

Апелляционные слушания по делу "Шматко против Российской Федерации" прошли в Высоком суде Лондона 20 и 21 ноября. В среду, 19 декабря, адвокаты Шматко получили решение по делу.

Би-би-си ознакомилась с документом.

Гарантии России больше не внушают доверия

Судьи апелляционной инстанции мотивировали свое решение отказать России в выдаче Шматко общим недоверием к российской правовой системе.

"<...>Есть серьезные основания пересмотреть наше изначально доверительное отношение к Российской Федерации как к члену Совета Европы. Произошло серьезное ухудшение в отношениях Великобритании и России после отравления в Солсбери, а Совет Европы принял в отношении России санкции. Но дальнейшее рассмотрение этих аспектов необязательно для решения по этому делу <...> Апелляция удовлетворена", - говорится в документе.

Российские власти, добиваясь от Великобритании выдачи Шматко, обещали улучшить условия содержания в тюрьмах.

В Высокий суд Лондона были направлены письменные гарантии того, что в изоляторе для Шматко будет предусмотрено не меньше четырех квадратных метров личного пространства, а в колонии - не меньше трех.

Image caption Российские власти пытались заверить Лондон, что в колонии у Шматко будет достататочно личного пространства

Практика предоставления подобных гарантий в вопросах, связанных с экстрадицией, поддерживается Европейским судом по правам человека; подразумевается, что страны-участницы Совета Европы по умолчанию хотят и могут устранить несоответствия Европейской конвенции по правам человека.

Британские судьи пришли к выводу, что в случае экстрадиции в Россию Шматко на время следствия был бы помещен в пензенское СИЗО №1, а наказание предприниматель отбывал бы в ИК №8.

Одно из этих учреждений известно бизнесмену не понаслышке: летом 2010 года Шматко провел полтора месяца в пензенском СИЗО №1.

Условия содержания в изоляторе его тогда шокировали: тесная камера площадью не больше пяти квадратных метров, где помимо него размещались еще трое заключенных с гепатитом С.

Такие условия содержания - как и положенные российским заключенным два метра личного пространства в колонии - являются нарушением конвенции о правах человека (ст. 3 Конвенции запрещает пытки и бесчеловечное отношение).

Адвокат Шматко Марк Саммерс сумел доказать апелляционной коллегии, что гарантии, предоставленные Российской Федерацией, не вызывают доверия.

Он также отметил большой риск того, что условия содержания в российских тюрьмах, вероятно, не будут улучшены, поскольку в России отсутствует институт качественного наблюдения за закрытыми учреждениями. Общественные наблюдательные комиссии Пензенской области в основном состоят из сотрудников правоохранительных органов и не являются независимым органом контроля над тюрьмами, говорится в решении суда.

Решение по делу "Шматко против Российской Федерации" - первый случай, когда Высокий суд Лондона отказывается принять во внимание гарантии, предоставленные Россией.

Image caption Больше трех лет бизнесмен скрывался от преследования на Северном Кипре

"Мы делали этот список не для того, чтобы вернуться в Россию"

Уголовное дело против Шматко было заведено в 2010 году. В Пензе бизнесмена обвиняют в мошенничестве и незаконном возврате НДС.

Сам предприниматель утверждает, что уголовное дело на него завели из-за того, что он отказался делиться с местными силовиками своим бизнесом.

В 2011 году Шматко уехал из России на Северный Кипр, чтобы переждать, пока в Пензе все успокоится.

В итоге вместо нескольких месяцев Шматко с женой провели на Северном Кипре больше трех лет. В самопровозглашенной республике бизнесмену удалось купить поддельный латвийский паспорт, по которому он улетел в Великобританию, где попросил убежища.

Судебная тяжба Шматко в Великобритании по вопросу его выдачи в Россию длилась с 2014 года.

В феврале 2018 года Шматко стал представителем Бориса Титова в Великобритании и взял на себя организацию встречи бизнес-омбудсмена с российскими предпринимателями, живущими в Соединенном Королевстве.

Правообладатель иллюстрации Николаев Александр/TASS Image caption В начале года российский бизнес-омбудсмен провел в Лондоне встречу с предпринимателями, увещевая их вернуться на родину

Шматко сидел на этой встрече в первом ряду. Титов несколько раз обращался к нему по имени и приводил его кейс в качестве примера очевидного преследования бизнесменов в регионах.

На следующий день СМИ сообщили, что бизнес-омбудсмен встречался в Лондоне с предпринимателями, которые якобы желают вернуться в Россию. Шматко называли одним из тех, кто хочет на родину. В созданном тогда "списке Титова" фамилия Шматко стояла первым номером.

В течение этого года в результате усилий команды Бориса Титова на родину вернулись несколько российских предпринимателей: Сергей Капчук, Андрей Каковкин, Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Анатолий Локтионов.

Шматко все это время продолжал готовиться к апелляции по экстрадиции в Россию.

"Я уже 10 тысяч раз всем журналистам сказал: мы делали этот список Титова и раскачивали его не для того, чтобы вернуться в Россию, а для того, чтобы они закрыли сфабрикованые дела", - сказал он Би-би-си, отвечая на вопрос о том, собирается ли он возвращаться на родину.

"Свою подпись под списком Титова я отозвать не могу. Но мне теперь все равно, что там Титов делает или не делает. Это уже дело российских властей", - добавил бизнесмен.