Организация по борьбе со СПИДом объявлена в России иностранным агентом

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Министерство юстиции признало петербургскую некоммерческую организацию "Центр социально-информационных инициатив Действие" иностранным агентом. Организация занимается профилактикой ВИЧ, СПИДа и защищает права представителей ЛГБТ-сообщества.

Руководитель "Действия" Валерий Созаев в разговоре с Русской службой Би-би-си уточнил, что финансовая поддержка, из-за которой минюст признал организацию "иноагентом", была пожертвованием от Открытого института здоровья в рамках проекта при поддержке Глобального фонда (Global Fund).

"Это были целевые пожертвования на проведение форума "Здоровье ЛГБТ-сообщества" и двух национальных конференций ВИЧ-сервиса и ЛГБТ-движения", - сообщил он.

На вопрос о том, как будет работать "Действие" после внесения в список иностранных агентов, Созаев ответить не смог. "Правление еще не приняло решение. Не думаю, что решение будет сегодня", - сказал руководитель организации.

Глобальный фонд, финансирование от которого стало поводом для внесения "Действия" в список иноагентов, создан ООН. Эта международная организация финансирует проекты по профилактике ВИЧ, малярии и туберкулеза по всему миру.

Открытый институт здоровья, который перечислил средства Глобального фонда "Действию", работает в России с 2003 года, эта НКО занимается профилактикой и лечением ВИЧ-инфекций среди уязвимых групп населения.

Что такое "Действие"?

Инициативная группа "Действие", как сообщается на сайте организации, появилась в ноябре 2013 года. У команды, в которой на сегодня работают 17 человек, есть опыт профессиональной и волонтерской работы в сфере развития ЛГБТ-сообщества.

Сотрудники организации занимаются защитой интересов и прав ЛГБТ-сообщества, профилактикой ВИЧ, СПИДа и гепатита, а также инфекций, передающихся половым путем у мужчин, практикующих секс с мужчинами.

Кроме того, "Действие" поддерживает ВИЧ-инфицированных и проводит с ними психологическую работу. Также в организации исследуют информацию об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением ВИЧ.

Политика через презервативы

Media playback is unsupported on your device "Мы не работаем в интересах иностранных государств"

В начале сентября министерство юстиции предложило усилить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ. В законопроекте утверждается, что некоммерческие организации должны будут уведомлять министерство о программах с иностранным финансированием. Обращение будет рассмотрено в течение месяца, затем НКО или разрешают работать, или отказывают.

В декабре уже закрылась алтайская организация "Выбор", которая занималась профилактикой ВИЧ. Минюст заключил, что НКО получала финансирование из-за рубежа и занималась политической деятельностью - "распространением презервативов и шприцов наркоманам". "Выбор" не смог выплатить штраф в 150 тысяч рублей за отказ признать себя иностранным агентом.