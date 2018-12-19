Минфин США решил снять санкции с "Русала" Олега Дерипаски

  • 19 декабря 2018
вывеска Правообладатель иллюстрации TASS

Минфин США принял решение исключить "Русал" Олега Дерипаски из санкционного списка. При этом сам бизнесмен останется под санкциями.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) в среду уведомило конгресс о решении снять санкции с группы компаний En+, "Русала" и ОАО "ЕвроСибЭнерго", сообщил минфин США.

Как говорится в уведомлении OFAC, доля Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%. Санкции будут прекращены в течение 30 дней.

"Мы подчеркиваем, что сам Дерипаска останется в санкционном списке", - говорится в уведомлении.

Одним из возможных владельцев пакета Дерипаски в En+ может стать банк ВТБ или другая финансовая организация, не находящаяся в санкционном списке (SDN-list), уточняет OFAC. Часть акций бизнесмен должен будет передать благотворительному фонду.

OFAC оставляет за собой право вернуть в санкционные списки связанные с Дерипаской компании, если они нарушат условия, на которых их согласились вывести из-под санкций.

Дерипаска и восемь его активов, включая компанию-производителя алюминия "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля.

В том же месяце в минфине США заявили, что готовы снять санкции с "Русала", если Дерипаска снизит свою долю в компании ниже контрольной (доля Дерипаски в En+ составляет 66,08%, через эту компанию он владеет 48,13% в "Русале"). Кроме того, компания должна была обратиться в OFAC с просьбой об исключении из санкционных списков.

Вскоре в En+ сообщили, что Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%. Это ему предложил сделать независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, говорилось в документах компании.

"План Баркера"

В июле стало известно, что представители En+ направили в министерство юстиции США план избавления холдинга от санкций, получивший название "План Баркера". Он предусматривал сокращение доли Дерипаски в En+ ниже 50%, а также исключение бизнесмена и его соратников из совета директоров холдинга.

Также план подразумевал, что Дерипаска и члены его семьи должны будут передать активы в траст, согласованный с OFAC. Кандидатуры независимых членов советов директоров En+ тоже нужно было согласовать с этим подразделением минфина США, отвечающим за санкции.

Кроме того, план предусматривал создание специального счета, на который будут перечисляться финансовые поступления от En+ в адрес Дерипаски. Так он не должен был получать выгоду от работы компании, пока находится под санкциями.

Также, согласно плану, En+должна была договориться о списании кредита, выданного холдингу банком ВТБ. Долей ВТБ в En+, составлявшей 9,6%, предлагалось голосовать независимому лицу.

В 2017 году фамилия Дерипаски неоднократно упоминалось в американской прессе в связи с историей о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. В марте прошлого года агентство Ассошиэйтед пресс сообщило, что экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в течение нескольких лет работал на Дерипаску для продвижения интересов Владимира Путина в США. Бизнесмен обвинения отрицал.

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