Бывшего вице-мэра Вильнюса подозревают в шпионаже в пользу России

Правообладатель иллюстрации slfrontas.lt Image caption В 2008 году Палецкис ушел с поста вице-мэра Вильнюса, затем безуспешно пытался вернуться в парламент

По подозрению в шпионаже в пользу России в Литве задержаны несколько человек, в том числе бывший вице-мэр Вильнюса Альгирдас Палецкис. Подобные задержания Литва проводит регулярно с начала украинского кризиса.

"За мир высказывался"

О задержании бывшего вице-мэра Вильнюса и бывшего главы партии Социалистический народный фронт Альгирдаса Палецкиса стало известно 19 декабря во время официальной пресс-конференции правоохранительных органов Литвы.

Помимо Палецкиса под стражей оказались несколько человек. Их имена и точное количество не приводятся. Сами задержания прошли в октябре.

"Он мой друг и коллега. Мы много общались, я до него не мог дозвониться с середины ноября. Начал беспокоиться. Это такой первый вариант за 28 лет в Литве", - сказал Русской службе Би-би-си новый председатель партии Социалистический народный фронт Гедрюс Грабаускас.

Обвинениям в шпионаже он не верит. Однако чем занимался Палецкис в последние годы, его друг не знает.

С 1994 года Палецкис работал в МИД Литвы, с 2007 года - депутатом литовского парламента, потом - членом городского совета Вильнюса.

В 2008 году Палецкис ушел с поста вице-мэра Вильнюса, затем безуспешно пытался вернуться в парламент. Был ли он официально трудоустроен после этого, непонятно.

"Это его личное дело. Он писал что-то. За гонорары, наверное. Напрямую спрашивать … ну как-то… никто не обвинял его в торговле наркотиками. Нормальный человек, нормально жил. За мир высказывался", - продолжает Гедрюс Грабаускас.

Коммунисты и социалисты

В 2009 году Палецкис возглавил партию Социалистический фронт Литвы.

"Если коротко, то эта партия под названием Фронт (основанная Палецкисом и вошедшая в состав Социалистического фронта) была ультракоммунистическая. Коммунистическая партия не была бы легальной в Литве, но они не декларировали публично, что представляют коммунистическую идеологию", - говорит Русской службе Би-би-си литовский политолог, профессор Томас Янелюнас.

По словам эксперта, Социалистический фронт никогда открыто не призывал к свержению власти. Однако свою антипатию к ней выражал открыто. "Они говорили, что нынешняя власть - какие бы партии ее ни возглавляли - является недемократичной, так как не представляет интересы людей, говорили, что развал СССР был ошибкой, а членство в ЕС и НАТО - вопреки интересам Литвы", - вспоминает Томас Янелюнас.

На сайте партии можно найти репортажи о юбилеях установления в Литве советской власти или основания в Литве компартии.

Томас Янелюнас не помнит, чтобы эта партия была популярна среди населения или набирала больше 2% в опросах общественного мнения.

"Свои в своих"

Тем не менее, имя Альгирдаса Палецкиса неоднократно фигурировало в общественном пространстве. К примеру, в 2011 году ему были предъявлены обвинения по статье об отрицании советской оккупации. Поводом стали его высказывания о событиях 13 января 1991 года, когда, по словам политика, "в своих стреляли свои". В итоге Палецкис был оштрафован примерно на 3000 евро.

Деятельностью Палецкиса и Социалистического народного фронта интересовались литовские спецслужбы. Вот что в своем отчете за 2016 год пишет Департамент государственной безопасности Литвы:

"Несмотря на то, что дружественные России организации и политические партии не популярны, подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ успешно эксплуатируют их представителей для того, чтобы создать имидж активности в Литве политиков и представителей общества, все еще поддерживающих российскую внешнюю политику".

Что конкретно делал Палецкис для российских спецслужб, правоохранительные органы Литвы не рассказывают. Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис сказал, что незаконные действия со стороны Палецкиса имели место на протяжении продолжительного времени, были целенаправленными и осознанными.

Представители правоохранительных органов также рассказали, что у людей, работавших в интересах российских спецслужб, были связи с политическими партиями, а их целью было влияние на политический процесс. Как пишет литовский портал DELFI со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о закрытой, но не засекреченной информации.

В своем отчете за 2017 год Департамент государственной безопасности Литвы пишет, что подобного рода информация является объектом особого интереса со стороны российских спецслужб. Информация касается литовских граждан, вооруженных сил, объектов критической инфраструктуры. Она нужна России для военного планирования.

Не первый

Альгирдас Палецкис - далеко не первый литовец, задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России. За сбор информации о стратегических объектах в 2017 году были задержаны трое граждан Литвы, среди которых - служащий Военно-воздушных сил Литвы и офицер запаса ВВС.

В том же 2017 году приговор за шпионаж в пользу России был вынесен еще двум литовцам - офицеру литовской армии Сергею Пушинасу и офицеру российских спецслужб Сергею Моисеенко. Оба были задержаны в 2015 году. Моисеенко получил десять с половиной лет заключения, Пушинас - пять.

В 2015 году Литва задержала "штатного сотрудника ФСБ" (по определению литовского суда) Николая Филипченко. Спустя два года он был осужден в Литве на десять лет за шпионаж в пользу России.

В том же 2015 году Россия задержала двух литовцев: Евгения Матайтиса и Аристида Тамошайтиса. Позже их осудили за шпионаж в пользу Литвы: Тамошайтис получил 12 лет тюрьмы, Матайтис - 13.

В 2014 году Литва выслала трех "сотрудников российской разведывательной агентуры", среди которых - генконсул России в Клайпеде Валерий Малыгин. Годом ранее ДГБ заподозрил в работе на российские спецслужбы второго секретаря посольства России в Литве Валерия Катула, который в итоге покинул страну.