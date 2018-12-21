С азербайджанской журналистки взыскивают $26 тысяч. Она изучала бизнес семьи президента

Суд обязал азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову, занимавшуюся расследованиями коррупции, выплатить долги "Радио Свобода", где она раньше работала.

Но еще в начале декабря, то есть до этого решения, ее счета были заморожены по иску министерства налогов. Из-за этого журналистка не может получить компенсацию, назначенную ей Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) за необоснованное преследование.

Бакинский административно-экономический суд 21 декабря принял решение о том, что Исмаилова должна выплатить министерству налогов 45 тысяч манат (более 26 тысяч долларов) по их иску об уклонении от уплаты налогов в период ее работы главой представительства "Радио Азадлыг" ("Радио Свобода") в Баку в 2008-2010 годах. Иск был подан в ноябре 2017-го.

Исмаилова отрицает обвинения. По ее словам, финансовыми вопросами организации она не занималась. "Если преступления и были (а их не было), то их бенифициаром была бы не я, а "Радио Свобода", - говорит Исмаилова. Она говорит, что намерена защищать свою позицию и дальше. "Самоподжог - не мой стиль, - ответила она, - Пойду в апелляционный суд".

Ранее, 17 декабря, Исмаилова сообщила СМИ, что не может получить компенсацию, назначенную ей ЕСПЧ за необоснованное преследование. Ее счета были заморожены по иску министерства налогов, которое требует с нее долги "Радио Свобода". Причем счета были заморожены до решения суда.

"Мне в банке сказали, что еще 4 декабря министерство налогов наложило арест на мой счет, а 11 декабря на этот счет пришла компенсация", - рассказала Би-би-си Хадиджа Исмаилова.

Компенсацию в размере 7 тысяч евро (8 тысяч долларов) Европейский суд по правам человека присудил ей в апреле 2017 года.

За четыре года до этого журналистка была арестована на митинге. За нарушение порядка проведения массовых мероприятий ей присудили 220 часов общественных работ. Исмаилова обжаловала решение в ЕСПЧ, который в итоге признал приговор азербайджанского суда необоснованным.

Илькин Мамедов, директор Азербайджанской службы "Радио Свобода" называет требования минналогов к Исмаиловой абсурдными. "Ни она, ни другие редакторы "Радио Азадлыг" не имели к отношение к финансовым вопросам", - говорит директор.

По его словам, азербайджанская "Свобода" намеревалась участвовать в этом процессе в качестве одной из сторон, однако суд отклонил это требование.

Кроме того, организация также судится с министерством по поводу налога на прибыль. Как отмечает Мамедов, СМИ само было инициатором иска, так как считает, что требования выплаты подоходного налога с организации незаконны. "Радио Азадлыг некоммерческая организация и потому освобождена от выплаты подоходного налога", - говорит Мамедов.

В министерстве налогов и азербайджанском Международном банке, а котором в том числе находились деньги Исмаиловой, не ответили на запросы Би-би-си.

"Это у нас часто практикуется, к сожалению: замораживание счетов, накладывание запрета на выезд из страны - все это могут делать очень разные органы, у которых есть следственные полномочия - полиция, налоговая, министерство юстиций и другие, - говорит юрист Эркин Гадирли. - И людей не оповещают в случаях с налогами, алиментами, дорожными штрафами, кредитами в банке".

Правообладатель иллюстрации Aziz Karimov/TASS Image caption Хадиджа Исмаилова провела в заключении полтора года

Адвокат Исмаиловой Фариз Намазлы говорит, что деньги от компенсации не могут быть предметом штрафа. "Деньги, которые пришли на ее счет, согласно решению Евросуда, - обязательная компенсация, и она освобождается от любых налогов, штрафов, арестов", - говорит он.

Азербайджанский адвокат Асабали Мустафаев, говорит, что знает несколько таких случаев, когда его подзащитные не получали причитающуюся им компенсацию от ЕСПЧ, либо получали ее не полностью. Ему самому уже три года Азербайджан не выплачивает деньги, назначенные ЕСПЧ за юридическую помощь.

Правозащитник Интигам Алиев также рассказал, что не получил не только назначенную ему компенсацию, но и гонорары, назначенные ЕСПЧ, по делам, которые он вел в этом суде.

Полномочный представитель Азербайджана при ЕСПЧ не стал разговаривать с корреспондентом Би-би-си, сославшись на занятость.

Решения суда распространяются на все страны, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Однако на практике государства часто их не исполняют, отмечают юристы.

"За мной следят"

Хадиджа Исмаилова известна своими расследованиями о коррупции в Азербайджане и семейном бизнесе президента Ильхама Алиева. Уйдя с должности главы бюро "Радио Свобода" в 2010 году, она работала журналистом-фрилансером.

В декабре 2014 года ее снова арестовали по обвинению в клевете, уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении властью и в сентябре 2015-го приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

В декабре того же года бакинский офис "Радио Свобода" был опечатан полицией, и вскоре было принято решение его закрыть. Через полтора года сайт СМИ был заблокирован на территории Азербайджана.

Коллеги-журналисты Исмаиловой и правозащитники утверждали, что обвинения против нее безосновательны, и на фоне общественной кампании в ее поддержку весной 2016 года Верховный суд заменил ей срок на условный.

В ЕСПЧ находятся еще несколько исков от журналистки, в том числе и по этому делу.

В последнее время Хадиджа Исмаилова неоднократно писала, что замечала за собой слежку. По словам журналистки, она старается не давать поводов для того чтобы против нее возбудили новое дело, и старается выходить из дома только в обществе друзей. "Я думаю, что за мной все время следят", - говорит она.

В азербайджанском МВД считают ее опасения безосновательными. "Это все фантазии, она это говорит, чтобы остаться в тренде. Кому нужна Хадиджа?", - сказал представитель ведомства.

"Примерно 15 дней, как из разных мест люди мне говорят, что, мол, готовится решение о моем аресте, хотят завести на меня новое дело, - говорит Исмаилова. - Я сначала думала, что меня просто запугивают".

Однако, по ее словам, она продолжает свою работу. "Я пока не готова раскрыть все темы, так как работаю не одна, у меня есть коллеги за границей. Но в любом случае, вне зависимости от того, арестуют меня или нет, эти расследования будут завершены и опубликованы".